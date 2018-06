Der Allgäuer Turnnachwuchs holt drei Titel

Die MTG Wangen ist beim Finale der Nachwuchsliga Oberschwaben im männlichen Gerätturnen in der Wangener Ebnethalle der erfolgreichste Verein gewesen. Zwei Titel und eine Vizemeisterschaft standen am Ende zu Buche. Der TV Eisenharz stellte mit sechs Teams die meisten Mannschaften in der Liga und durfte sich über einen Titel und eine Vizemeisterschaft freuen.

Knapp 200 Turner aus 28 Mannschaften zeigten in vier verschiedenen Altersklassen ihre Kürübungen dem zahlreichen Publikum. Schwungvoll eröffneten zehn Mannschaften in der E-Jugend (Jahrgang 2005 und jünger) den Wettkampftag. Gefordert waren Kürübungen an sieben Geräten. So wurde am Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck geturnt. Eine Mannschaft durfte maximal aus sieben Turnern bestehen. Fünf Turner traten an jedem Gerät für ihr Team an. Die drei besten Übungen wurden zum Mannschaftsergebnis herangezogen.

Eisenharzer E-Jugend bestätigt ihre Favoritenrolle

Nach den Siegen beim Kraft- und Beweglichkeitstest (Wettkampftag eins) und dem Sieg beim Kürturnen (Wettkampftag zwei) lief die E-Jugendmannschaft des TV Eisenharz 1 als Topfavorit auf den Titel zum Finale ein. Eine souveräne Mannschaftsleistung brachte den TVE-lern Felix Wetschorek, Benjamin Maier, Julian von Kirn, Rafael Bodenmüller und Jakob Teiber tatsächlich den Tagessieg in Wangen und die Oberschwäbische Mannschaftsmeisterschaft ein. Die erste Mannschaft der MTG-Turnschule mit Simon Handerer, Joel Putz, Hannes Lontzek, Lukas Krämer und Saifu Dialo landete zum dritten Mal auf Platz zwei, was die Vizemeisterschaft des Turngaus Oberschwaben bedeutete. Die TSG Ailingen belegte Platz drei in der Abschlusstabelle. Auf Platz fünf kam das Team des TV Eisenharz 2. Die Youngstertruppe TVE 3 belegte in ihrer ersten Saison den neunten Gesamtrang. Die Turner der MTG Wangen 2 wurden am Ende Siebte.

In der D-Jugend (Jahrgang 2003/04) stellte die TSG Ailingen den Gesamtsieger, die Mannschaft TG Oberschwaben Nord 1 belegte den zweiten Platz in der Abschlusstabelle. Einen guten Finalauftritt legten die D-Jugendturner des TV Eisenharz hin. Nach Platz vier am ersten und Platz drei am zweiten Wettkampftag überraschten Janis Hermel, Leopold Richter, David Heine, Korbinian Metzger, Elias Roth und Fynn Hehl diesmal mit Platz zwei in der Tageswertung. Dies sicherte dem TVE Platz drei in der Endabrechnung.

C-Jugend und Junioren der MTG unangefochten zur Meisterschaft

Den dritten Sieg im dritten Wettkampf feierte die C-Jugend (Jahrgang 2001/02) der MTG-Turnschule. Felix Schaupp, Luca Prospero, Pascal Putz, Pascal Schober, Tizian Müller und Sören Seeger dominierten auch das Finale vor heimischem Publikum und gewannen verdient die Oberschwäbische Meisterschaft. Der TSV Altshausen schaffte es auf den zweiten Gesamtrang vor der TSG Ailingen. Einen starken Wettkampf absolvierten die C-Jugendturner des TV Eisenharz. Nach zwei fünften Plätzen, war die Freude über Platz zwei im Abschlusswettkampf riesig.

Auch in der Juniorenklasse trat die Mannschaft der MTG Wangen, mit zwei Siegen aus den vorhergegangenen Wettkampftagen, als Favorit auf den Gesamtsieg an. Dieser Favoritenrolle wurden Elias Ruf, Manuel Drechsel, Erik Lindner und Moritz Mittmann beim Heimauftritt gerecht, gewannen den Finalwettkampf und nahmen Meisterpokal und Urkunde in Empfang. Die Juniorenturner des TV Eisenharz turnten ebenfalls einen guten Wettkampf. Zum dritten Mal auf Platz zwei, bedeutete dies die Vizemeisterschaft für Hannes Müller, Stefan Merath, Jakob Hölz, Lukas Mader, Felix Kimmerle, Finn Ruchti und Adrian Weber, vor der Mannschaft der TG Biberach.