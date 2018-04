Denkmalpflege fördert Wangener Paramentenhaus

In den Wahlkreis Wangen-Illertal fließen über das Denkmalförderprogramm des Landes 2018 insgesamt über 57 000 Euro. Dies teilten die Landtagsabgeordneten Raimund Haser und Petra Krebs mit.

So erhält Wangen 26 430 Euro für die Außeninstandsetzung des Paramentenhauses (Kolpingsheim)am Marktplatz. In der jetzt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau bekannt gegebenen ersten Tranche wurden Maßnahmen in einem Umfang von 7,1 Millionen Euro bewilligt. Die Mittel der Denkmalförderung lösen laut Mitteilung Folgeinvestitionen in bis zu achtfacher Höhe des Fördervolumens aus. „Damit werden Arbeitsplätze im Mittelstand, dem lokalen Gewerbe, dem Handwerk und bei Freiberuflern geschaffen und gesichert“, so Haser und Krebs.