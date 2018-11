Am Sonntag, 25. November, wird im Boeckeler Stadel ein Buch präsentiert, das für Neuravensburg wohl einmalig sein dürfte. Zum ersten Mal wird allen 64 Männern der Ortschaft, die von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges nicht mehr heimkehrten, ein bleibendes Andenken bewahrt. Die Autoren Wolfgang Norbert Roth und Michael Schlingmann geben in ihrer Chronik Antworten auf die Fragen nach jedem einzelnen Schicksal.

„Ehe noch das Laub fällt“ heißt das 194-seitige Werk, das nach Jahren des Recherchierens jetzt vorliegt. Wer weiß, dass Kaiser Wilhelm II. diesen Satz in der ersten Augustwoche 1914 zu den ausziehenden Truppen im Glauben, der Krieg könne nicht länger als zehn Wochen dauern, gesagt hat, dem muss er im Nachhinein wie Hohn erscheinen. In Wahrheit dauerte der Erste Weltkrieg vier Jahre, in denen mehr als neun Millionen Menschen ihr Leben verloren und 20 Millionen verwundet wurden.

Für Neuravensburg heißt das: Bis 1918 wurden 347 Männer im wehrfähigen Alter zu den Waffen gerufen. Für 64 gab es kein Zurück mehr. Sie verbluteten im Schützengraben, wurden auf der Straße zwischen Serre und Mailly von einem Granatsplitter ins Herz getroffen, verbluteten auf dem Verbandsplatz in Fontaine. Sie sind, so der Untertitel der Chronik, „Neuravensburgs verlorene Söhne des Ersten Weltkrieges“.

Wolfgang Roth ist nicht nur Ortsheimatpfleger von Neuravensburg, sondern auch Vorstand der örtlichen Soldatenkameradschaft. Als solcher begann er vor Jahren, Sterbebilder von Gefallenen zu sammeln. Parallel dazu fiel Roth auf, dass die Gedenktafeln bei den Kirchen in Roggenzell und Schwarzenbach gerade für die im Ersten Weltkrieg getöteten Mitbürger Lücken enthielt. Auf dem einen Stein war ein Name verzeichnet, der auf dem anderen fehlte. Und umgekehrt.

Roth fing an, in den gemeindlichen und kirchlichen Büchern nach entsprechenden Einträgen zu suchen wie alte Adressbücher und auch den „Argenboten“ zu durchstöbern. Er wollte den Gefallenen „ein Gesicht geben“ und ein Buch mit „Sterbebildchen“ realisieren. „Es wurden immer mehr Namen“, erzählt Roth.

An diesem Punkt kam Michael Schlingmann ins Spiel. Der Vorsitzende des Burg- und Heimatvereins war von dem Projekt begeistert. Doch dann tauchten gemeinsam gestellte Fragen auf, die weit über das „Biografische aus den Totenbüchern“ hinaus gingen: „Wann wurden die Männer eingezogen, wo waren sie stationiert, was ist mit ihnen passiert?“ Die Nachforschungen gingen weiter und mündeten nun in das mit Fotografien, Tabellen, Skizzen und Landkarten vervollständigte Buch „Ehe noch das Laub fällt“ ein.

Hatte Wolfgang Roth fünf bis sechs Jahre Vorarbeit geleistet, so setzte Michael Schlingmann für seine eigenen Nachforschungen noch einmal zwei Jahre hintendran. Wobei die digitale „Kriegsstammrolle“, also die Personalakte der Soldaten, die Hauptquelle für ihn war. „Mal gelang eine Aufarbeitung in nur einer halben Stunde, mal dauerte sie 14 Tage“, sagt Schlingmann. Er zeigt sich glücklich und erleichtert, dass es gelang, „ein Bild vom Schicksal jedes gefallenen Neuravensburger zu zeichnen, das in dieser Genauigkeit den Angehörigen und direkten Hinterbliebenen nie zur Verfügung gestanden hat“.

Um ganz genau vorzugehen, wurden von den Autoren auch jene Männer mit aufgenommen, die entweder in Neuravensburg geboren wurden, zur Zeit der Einberufung aber nicht mehr dort wohnten. Oder jene, die nicht in Neuravensburg geboren wurden, aber zur Zeit der Einberufung hier lebten.

Ein solches „Gedenkbuch“ wäre nicht vollständig, wenn nicht auch die „Begleitumstände“ der damaligen Zeit zur Sprache kommen würden. So geben die Seiten beispielsweise Aufschluss über den Armeeaufbau, über deren Ausrüstung und das Leben der Soldaten an der Front. Ein weiterer Teil ist den Jahren 1914 bis 1918 „im Spiegel des Argenboten“ gewidmet. Wie auch den Kriegsgefangenen in Neuravensburg, den Kriegsgräbern, den „verschwundenen Namen“ und der heutigen „Erinnerungskultur“ gedacht wird. Ebenso wird ein Blick auf das „Überleben“ geworfen.