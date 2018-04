Das Radfahren mit „Hilfsmotor“ will gelernt sein

Wer vom normalen auf ein elektrisches Rad umsteigt, sollte ein paar Dinge beachten. Das gilt schon vor dem Kauf. Denn es gibt drei übergeordnete Möglichkeiten:

Das Pedelec, die Kurzform von Pedal Electric Cycle, ist zulassungsfrei und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 25 Stundenkilometern. Es fährt auch schneller, dann schaltet sich jedoch der Motor automatisch ab.

Das sogenannte S-Pedelec kann eine maximal unterstützte Geschwindigkeit von 45 km/h erreichen, wobei die maximale Nennleistung des Motors bei 500 Watt liegt. Damit dieses gefahren werden darf, muss der Fahrer den Führerschein eines Kleinkraftrads, also die Führerscheinklasse M, vorweisen können.

Dann die E-Bikes. In vielen EU-Ländern gilt die Verordnung, wonach diese mit einer Motorleistung zwischen 250 Watt und 300 Watt eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h fahren dürfen. Auch sie werden wie die S-Pedelecs wie Mofas behandelt, benötigen ein Versicherungskennzeichen und es dürfen keine Fahrradwege benutzt werden.

Während für Pedelecs und E-Bikes keine Helmpflicht besteht, müssen Fahrer von S-Pedelecs wegen der erhöhten Geschwindigkeiten verpflichtend einen Helm tragen.

Die Motoren sind entweder vorn in der Nabe (Frontmotor) oder beim Gepäckträger oder in der Hinternabe verbaut (Heckmotor). Mittelmotoren sind am Sattel- oder Unterrohr angebracht. Diese Variante wird allgemein empfohlen, weil sich so die Balance ideal verteilt und das beste Gewichtsverhältnis entsteht.

Der Akku ist das teure Herz eines Pedelecs. Die Haltbarkeit der Batterien wird mit 500 bis 1000 Ladezyklen angegeben. Angesichts von 50 bis 100 Kilometer Reichweite pro Ladung sind also stattliche Laufleistungen garantiert. Wer mit der Batterie pfleglich umgeht, kann ihre Lebensdauer zusätzlich positiv beeinflussen. So sollten Lithium-Batterien nicht komplett leer gefahren und in der Winterpause in trockenen Räumen bei Temperaturen um 15 Grad gelagert werden.