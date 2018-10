Das Leben ist in der Wangener Badstube voll überschäumender Fröhlichkeit

Die Ausstellung „Life is beautiful“ ist bis einschließlich 6. Januar 2019 in der Städtischen Galerie in der Badstube zu sehen. Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Freitag und am Sonntag wie an den Feiertagen von 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 11 bis 17 Uhr. Am 24. und am 31. Dezember bleibt die Galerie geschlossen.

Begleitprogramm: Am Sonntag, 4. November, führt um 15 Uhr Andreas Scholz durch die Ausstellung, der dann am Sonntag, 2. Dezember, ein Gespräch mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über „Sinn und Unsinn des Kunstsammelns“ führt. Am Freitag, 4. Januar, gibt es ab 14 Uhr den Workshop „Create Bubbleheads“ mit Rainer Weishaupt, am Sonntag, 6. Januar 2019, um 15 Uhr die Finissage und das Sammlergespräch mit Siegfried Keck.