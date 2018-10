D’ Argentaler zeigen gelebte Tradition in Tanz und Tracht

„ Der Saal ist voll, die Bühne ist voll, was will man mehr.“ So begrüßte die Vorsitzende des Heimat- und Trachtenvereins der Argentaler, Brigitte Kobel, die zahlreich erschienenen Gäste. Viele Vereinsmitglieder, aber auch Liebhaber von Tradition und herrlich anzuschauenden Trachten gehörten dem Publikum an.

So farbenfroh wie derzeit der Herbst die Blätter zum Leuchten bringt, so mannigfaltig waren die Trachten der Akteure. Hier wurden alte Traditionen in ihrer schönsten Form überliefert und gelebt: in Musik und Tanz. Den Auftakt machte die Huigartenmusik aus Lindenberg. Die sechs Musikanten spielten mit Akkordeon und Blasinstrumenten zünftig auf. Nach dieser musikalischen Einführung kamen Jung und Alt zum „Auftanz“ auf die Bühne. In verschiedenen Trachten brachten sie lebendige Geschichte und traditionelle Tänze dem Publikum näher.

Sylvester Haas moderierte charmant den Abend, ihm lag so manches Witzchen und fröhliche Anekdote auf den Lippen. Darüber hinaus erklärte er auch den Sinn eines Heimatabends. „Brauchtum, Tanz, Musik und Mundart. Alles das ganze Jahr über Einstudierte wird an diesem Heimatabend herausgetragen und vorgeführt“, so Haas. Es läge dem Verein am Herzen, die Eigenarten des Allgäuer Volkes zu erhalten und zu pflegen. Selbst die ganz Kleinen erlernen schon die Kunst dieser alten Tänze und Gebräuche und gaben diese vor dem großen Publikum zum Besten.

Peitschen knallen,Glocken klingen

Mit einem glasklar klingenden Glockenspiel wurden die Bergvagabunden gespielt, und angesichts dieser goldenen Oktobertage fiel es nicht schwer, in die beschauliche Welt der Berge einzutauchen. Dass es auch heute noch Männer gibt, die Peitschen perfekt beherrschen, bewiesen die „Goisler“. Gekonnt schlugen sie den Takt zur „Kreuzpolka“ und zum „Fuhrmann“. In imposanten Darbietungen gaben auch die Schuhplattler ihr Können zum Besten.

Der krönende Abschluss war der Kronentanz. Alle Trachtenträger kamen nochmal auf die Bühne und bildeten mit paarweise gehaltenen Bögen kunstvolle Spaliere in den schönsten Formen. Nach zwei Stunden Programm, das kurzweilig und abwechslungsreich wie im Fluge verstrich, hatte nun das Publikum die Möglichkeit, in Begleitung der Huigartenmusik auf die Tanzfläche zu gehen.