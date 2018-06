D‘ Arge nab könnte am Samstag ins Wasser fallen

Zumindest bis Freitagmittag standen die Zeichen gut für das 13. Wangener D‘ Arge nab des Lions-Club Wangen-Isny am Samstag. „Glück gehabt“, sagt Maximilian Bernhard, Teil des Organisationsteams: „Die ganzen Unwetter gingen an Wangen und den Oberläufen der Oberen Argen weitgehend vorbei.“

Bernhard ging am Freitagmittag davon aus, dass das Wasserspektakel mit den kreativen und selbst gebauten Booten, (Gummi-)Entenrennen und der anschließenden Benefizhockete bei der Hochwasserente wie geplant ab 12 Uhr zwischen der Gallusbrücke und der Isnyer Brücke über die Bühne gehen kann. Nicht vorhersagen konnte er aber, was genau in der Nacht auf Samstag passieren wird: „Um für die Sicherheit der Teilnehmer zu sorgen und um den Steg am Einstieg bauen zu können, darf der Wasserstand eine bestimmte Höhe nicht überschreiten.“ Sollte dies der Fall sein, muss – im Extremfall sogar bei bestem Wetter in Wangen selbst – das D‘ Arge nab abgesagt werden.

Maximilian Bernhard empfiehlt daher den Blick auf die Internetseite www.d-arge-nab.de: „Dort würden wir im Zweifel eine Absage sofort einstellen.“