Dürftiger Auftritt des FC Wangen

Die Fußballer des FC Wangen sind in der Verbandsliga Württemberg nach einem sehr durchwachsenen Auftritt nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Mitabstiegskandidat SKV Rutesheim gekommen.

Zu Beginn des Spiels war den Wangenern schnell anzumerken, dass sie nervös sind. Sie agierten oftmals hektisch. Die Passgenauigkeit war sehr schlecht und in der Offensive lange nichts von den Hausherren zu sehen. Rutesheim, die ohne ihren verletzten Toptorjäger Gianluca Crepaldi auskommen mussten, war die deutlich gefährlichere Mannschaft und brachte die FC-Hintermannschaft immer wieder in Bedrängnis.

Die Gäste hatten einige Torabschlüsse aus aussichtsreichen Positionen, die aber allesamt zu harmlos waren. „Wangenschreck“ Crepaldi, der dem FC im Hinspiel drei Tore einschenkte, hätte sich vermutlich nicht zweimal bitten lassen und in der ersten Spielhälfte wohl schon den ein oder anderen Treffer erzielt.

Außer einem unplatzierten Schuss von Okan Housein und einem Kopfball von Fabian Eninger, war vom FC Wangen in der ersten Hälfte gar nichts zu sehen. Zu allem Überfluss musste Kapitän Simon Wetzel noch vor der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Neu ins Spiel kam der quirlige Stürmer Mario Vila Boa, der dem Spiel sichtlich gut tat.

Mit dem 0:0- Unentschieden rettete sich der FC Wangen in die Pause, und durfte sich glücklich schätzen nicht in Rückstand geraten zu sein. Wangens sportlicher Leiter Ralf Hartmann sprach in der Halbzeitpause von einer „katastrophalen Leistung“ und sah nichts von dem guten Auftritt aus dem letzten Testspiel gegen Regionalligist Illertissen.

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel vor sich hin. Von einem hoffnungsvoll erwarteten Aufbäumen der Gastgeber war noch nicht viel zu sehen. Erst nach gut einer Stunde kamen die Rot-Weißen besser in die Partie und kamen durch Houseins Drehschuss zu ersten guten Tormöglichkeit. In der 66. Minute war es auch Housein, der einen Gästeverteidiger zu einem kapitalen Fehler zwang und den Ball weiter zu Thomas Maas spielte, der legte quer zu Mario Vila Boa und dieser ließ dem Rutesheimer Torhüter aus elf Metern nicht den Hauch einer Abwehrchance.

Mit der schmeichelhaften Führung im Rücken, spielte Wangen weiter nach vorne und hatte die Vorentscheidung auf dem Fuß. Außenverteidiger Steffen Friedrich entschied sich aber für einen Abschluss aus spitzen Winkel, der deutlich übers Tor ging, anstatt einen seiner mitgelaufenen Mitspieler zu bedienen.

Die Gäste bündelten nochmals alle Kräfte und setzten die Heimelf wieder mehr unter Druck. Knapp zehn Minuten vor Spielende belohnten sich die Gäste für ihren Aufwand. Dimitri Lubensky erzielte nach einem Eckball den hochverdienten Ausgleich.

Wangens Trainer Adrian Philipp nahm’s sehr sportlich. „Unsere Leistung war vor allem in der ersten Hälfte sehr schlecht, und daher hätten wir heute auch keinen Sieg verdient gehabt.“

Kurz vor Schluss hatte Rutesheim noch die Chance auf den Sieg, aber Wangens Torhüter Julian Hinkel bügelte seinen Fehler nach einer Flanke, mit einem tollen Reflex selber wieder aus. Am Ende blieb es in einer Verbandsligapartie auf eher mäßigem Niveau beim leistungsgerechten Remis.