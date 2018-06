Connie Lush im Jazz Point

Blues ist Trumpf am Freitag, 28. November, um 20.30 Uhr im Schwarzen Hasen in Beutelsau.

Connie Lush, 2012 ausgezeichnet als „European Blues Vocalist oft he year“, gilt als eine der besten weiblichen Bluessängerinnen Europas. In den vergangenen Jahren war sie in über 30 Ländern unterwegs mit Auftritten in Memphis, New York und Moskau. Sie tourte mit BB King durch England und endete dabei mit Konzert in der Royal Albert Hall in London.

Begleitet wird sie von Peter Wade (Guitars), Terry Harris (Bass) und Colin Lamont (Brums).

Infos und Kartenbestellung: www.jazzpoint-wangen.de. Karten gibt es in der Tabakstube, Brotlaube 2, Wangen, Telefonnummer 0 75 22 / 37 89.