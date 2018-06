Claus Blessing: „Die Kirchenaustritte bedrücken mich“

Nach rund einem Jahr endet am Sonntag, 27. September, die Zeit der Vakanz in der katholischen Seelsorgeeinheit Wangen. Mit dem Investiturgottesdienst wird an diesem Tag Pfarrer Claus Blessing in sein Amt als Nachfolger von Michael Schuhmacher und Andreas Schulz eingeführt. Im Gespräch mit Jan Peter Steppat äußert sich Blessing zu seinen Zielen, anstehenden Projekten wie der Renovierung der Kirche St. Martin und zur Flüchtlingsproblematik.

Herr Blessing, da Sie zuletzt in Wangen bereits als Administrator tätig waren, kennen Sie die Seelsorgeeinheit bereits. Welche Erfahrungen haben Sie in den vergangenen Monaten gemacht?

Ich war bis Pfingstmontag Administrator und hatte darum gebeten, mich für einige Monate zu entlasten, um mich in Ruhe in Wolfegg verabschieden und die Dinge dort ordentlich hinterlassen zu können. Außerdem wollte ich vor dem Start in Wangen wirklichen Urlaub haben. Dazu kam der Umzug, der anstrengender war als gedacht. Es war wichtig, diesen Schnitt zu machen, denn Wolfegg ist Vergangenheit, und Wangen ist meine Gegenwart und Zukunft. Als Administrator war ich zuvor in Wangen nur in der Regel an einem halben Tag pro Woche tätig, um am Mittwoch den Marktgottesdienst zu halten und die allerwichtigsten Dinge zu erledigen. Jetzt versuche ich mich einzuleben, aber das dauert etwas. Bis jetzt kann ich aber sagen: Ich fühle mich wohl und habe großartige und liebevolle Aufnahme im Pfarr- und Gemeindehaus gefunden.

Wie sind Ihre ersten Eindrücke von den Gemeinden?

Die konstituierenden Sitzungen der neuen Kirchengemeinderäte war eine schöne Chance, die Ehrenamtlichen kennenzulernen. Solche Sitzungen haben ihre eigene Dynamik, weil man da zum Beispiel Pöstchen vergibt. Noch habe ich keine Dinge gefunden, die entmutigen, sondern ein gutes Miteinander erlebt. Das gesamte Kirchenjahr habe ich als Administrator noch nicht kennengelernt. Bislang konnte ich aber feststellen: Es gibt einen Unterschied zwischen den Stadt- und den Landgemeinden. Auf den Dörfern spielt das Vereinsleben eine große Rolle, was ich beachten möchte. Hier in der Stadt habe ich schon lebendige, sehr schöne und professionell gestaltete Gottesdienste miterlebt.

Welches Selbstverständnis als Pfarrer bringen Sie mit?

Für mich und die Gemeinde war es gut zu wissen, dass der neue Pfarrer als Seelsorger von sechs selbstständigen Gemeinden kommt. Ich komme als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Wangen – „Stadtpfarrer“ gab es früher mal.

Ihre Vorgänger begründeten ihren Abschied vor allem mit der Arbeitsbelastung. Wie gehen Sie damit um?

Bislang war ich für fünf Gemeinden zuständig. Da schaffe ich sechs jetzt auch. Man muss gut organisiert sein, aber man kann und muss nicht überall sein. Schon Pfarrer Wahl war in der Seelsorgeeinheit als Moderator tätig und war nicht überall. Und wenn – statt des Pfarrers – jemand aus dem Pastoralteam oder vom Kirchengemeinderat zu einer Veranstaltung kommt, heißt das nicht, dass sich der Pfarrer nicht interessiert. Das bedeutet: Wir arbeiten zusammen. Denn diese kooperative Art ermöglicht es mir, Pfarrer zu sein. Dabei kann ich auf die Unterstützung von acht bis neun Mitarbeitern aus dem Pastoralteam zählen. Zudem werden zumindest 50 Prozent der noch offenen Pfarrvikarstelle zum 1.November besetzt. Einer der Franziskaner aus dem Klösterle wird diese Aufgabe übernehmen. Wer dies ist, ist noch offen. Aber es freut mich, da die Franziskaner in der Zeit der Vakanz ganz toll mitgearbeitet haben. Sie haben gespürt, in der Gemeinde willkommen zu sein. Offen ist noch die andere Hälfte der Stelle. Eine halbe Stelle kann bedeuten, dass ein Priester kommt, der nicht voll einsatzfähig ist oder er ein ausländischer Geistlicher ist, der noch Zeit zur Eingewöhnung braucht.

Betrachten Sie sich als Pfarrer vor allem als Seelsorger?

Es gibt mehrere Dinge, die wirklich wichtig sind. Aber die Seelsorge und die Sakramente, also die Verkündigung des Evangeliums und dessen, wozu Jesus und seine Jünger ausgesandt worden sind, stehen darüber. Es gilt, den Armen beizustehen, nicht nur den materiell Armen, und nicht, irgendwelche Millionen zu verwalten. Unser Papst weißt schließlich darauf hin, dass die Kirche armen Menschen in vielfältiger Weise beistehen soll.

Der Papst hat auch gesagt, die Kirche soll in ihren Häusern Flüchtlinge aufnehmen. Machen Sie das?

Wir werden Flüchtlingen helfen und tun es schon. Was Unterkünfte in Wangen angeht, kann ich heute noch nichts Konkretes sagen. Ich komme ja erst. Papst Franziskus hat gesagt, dass jede Gemeinde eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen soll. Bei der Entscheidung hinken wir noch hinterher. Aber wir haben sechs Pfarrheime und noch andere Räume. Und wir werden im Rahmen des in der Diözese angestoßenen Prozesses „Kirche vor Ort“ in den nächsten fünf Jahren darüber nachdenken müssen, welche Gebäude und Räume wir noch brauchen.

Aber die Flüchtlinge kommen jetzt – und es sind viele junge Männer darunter. Nicht nur Familien...

Wir werden das Thema gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat und der Stadt besprechen, deshalb möchte und kann ich jetzt keine Objekte nennen. Auch kenne ich noch nicht alle kirchlichen Häuser selbst. Pfarrhäuser kommen in erster Linie aber nicht in Frage. Dort sind die Türen offen, und es geht auch um Datenschutz. Dennoch möchte ich nicht sagen, dass es nicht möglich wäre. Wenn etwas ungenutzt herumstände, wäre dies vorrangig. Voraussetzung ist, dass jeweils vor Ort in den Gemeinden eine Aufnahmebereitschaft da ist, die mit Hilfsbereitschaft einhergeht.

Themenwechsel: Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche vor?

Ich habe gemerkt, dass die Ökumene in Wangen lebendig ist. Mir ist das ein wichtiges Anliegen, und ich möchte ökumenische Gottesdienste erhalten und – wenn gewünscht – auch intensivieren. Das würde mich freuen.

Welche weiteren Dinge liegen Ihnen für Ihre Zeit in Wangen am Herzen?

Ohne ein Patentrezept zu haben: Aber was mich bedrückt, sind die Kirchenaustritte. Hier kommt die Entfremdung zur Kirche zum Ausdruck. Das hat oft Gründe, die wir vor Ort nicht beeinflussen können. Aber vielleicht kann man mit Integration viel bewegen. Das hat viel mit Familien- und Jugendarbeit zu tun.

Was heißt das?

Das bedeutet: Kirche muss sich immer überlegen, wie sie das Gemeindeleben offen und interessant halten kann – so, dass Familien und junge Menschen sich willkommen fühlen. Beispielsweise möchte ich die offene Jugendarbeit in St. Martin unterstützen und die Arbeit mit den Ministranten intensivieren. Vielleicht ergeben sich auch Möglichkeiten im kirchenmusikalischen Bereich – aber da möchte ich noch keine Erwartungen wecken. Dennoch: Wer in diesem Bereich etwas aufbauen möchte, rennt bei mir offene Türen ein. Denn man muss sich fragen: Was bindet? Und was freut die Menschen in einem Gottesdienst? Das ist sicher nicht immer die Predigt des Pfarrers. Aber es kann das Gemeinschaftliche sein. Und dazu gehört das Erleben von schöner Kirchenmusik.

Sie haben betont, nicht in erster Linie Verwalter sein zu wollen. Allerdings steht ein wichtiges Bauprojekt an: die Sanierung der Pfarrkirche St. Martin. Wie ist da der aktuelle Stand?

Stand der Dinge ist: Die Sanierung im Bereich Turm und Chorraum ist dringend nötig. Hier gibt es Fäulnisbefall und Statikprobleme. Das hat oberste Priorität. Dann gibt es den berechtigten Wunsch, die Kirche innen zu renovieren. Vorher wird aber noch die Dachsanierung nötig sein. Deshalb wird es wahrscheinlich drei Bauabschnitte geben: Turm und Chorraum, das Dach und der Innenraum. Das muss gut geplant und sauber finanziert sein. In unserer Diözese ist es üblich, dass zehn Prozent der nötigen Summe durch Spenden finanziert werden.

Wie hoch sind die wahrscheinlichen Kosten, und wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen?

Es wird viel Geld sein, besonders wegen der Dachsanierung und weil 80 bis 90 Prozent der Summe Arbeitskosten sein werden. Aber es sind noch keine Aufträge vergeben, und es gibt noch keine Finanzierungszusage von der Diözese. Aber es ist realistisch, dass 2017 das Baugerüst stehen wird.

Ein wichtiges Thema für die Gläubigen ist die Gottesdienstordnung. Stehen mit Ihrem Start hier Veränderungen an?

Bischof Gebhard Fürst wünscht vor allem verlässliche Gottesdienstzeiten in jeder Gemeinde. Das mache ich mir zu eigen, denn Unregelmäßigkeiten fördern nicht hohe Teilnehmerzahlen. Zudem gibt es die Vorgabe des Kirchenrechts, dass ein Priester nicht mehr als drei Messen an einem Samstag und Sonntag halten darf, um nicht zu einem Automaten zu werden. In einem Treffen des gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit werden wir das Thema besprechen. Mein Ziel ist, dass es jeden Sonntag in jeder Gemeinde eine Eucharistiefeier geben soll. Denn die Heilige Messe ist die sakrale Mitte einer Gemeinde.

Es kommt immer wieder vor, dass sich der Beginn weltlicher Feste mit den Gottesdienstzeiten stößt. Wie ist da Ihre Position?

Es gibt den Sonntag, und man wird seine Bedeutung schmerzlich vermissen, wenn es ihn mal nicht mehr geben sollte. Von daher wäre es schön, wenn die Bedeutung des Sonntags als Ruhetag wieder wächst. Deshalb wünsche ich mir, wenn Veranstalter wenigstens den Sonntagmorgen als Termin freihalten. Besonders schön finde ich aber, wenn ein Fest mit einem Gottesdienst beginnt. Da bin ich jederzeit offen – auch, was die Zeiten angeht.

Kürzlich gab es in Wangen wieder einen verkaufsoffenen Sonntag. Wie stehen Sie dazu?

Dass es solche Sonntage gibt, ist leider so. Die eine Stadt fängt an; die andere muss nachziehen. Aber bei diesem gesellschaftlichen Thema ist es wichtig, miteinander zu reden und Kompromisse zu finden. Die Kirche jedenfalls kann das Rad nicht mehr zurückdrehen.

Am Sonntag haben die Geschäfte nicht geöffnet. Dafür ist ab 14.30Uhr Ihre Investiturfeier in St. Martin. Gibt es prominente Gäste?

Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die Eucharistiefeier hält unser Dekan Ekkehard Schmid. Ansonsten lasse ich mich überraschen.