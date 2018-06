Claudia Scherer entfaltet Kreativität in zwei Ausstellungen

Autorin und Fotokünstlerin Claudia Scherer ist derzeit gleich mit zwei Ausstellungen in Wangen vertreten. Während die im Finanzamt gezeigten Fotoschnittbilder unter dem Titel „CoupAge“ als Reaktion auf die allgegenwärtige Entwertung von Bildern in den Massenmedien gedacht sind, wird in der Volksbank Scherers persönliche Sicht auf Details der Stadt Wangen den ausgesuchten Bildern von Straßburg gegenübergestellt.

Hier die zerschnittenen und wieder neu zusammengesetzten Fotografien, dort die Kombination von zwei oder drei Bildmotiven zu einem Ganzen: Was zunächst völlig unterschiedlich anmutet, hat doch viel miteinander zu tun. Hier wie da lädt Claudia Scherer den Betrachter dazu ein, den eigenen Gefühlen freien Lauf zu lassen, sich in die von ihr an die Hand gegebenen Titel hineinzudenken, um dann neue Geschichten zu erfinden. Erst recht, wenn die Bilderzählungen, wie in der Ausstellung „CoupAge“, zunächst zerstört wurden, die entstandenen Reihungen dann aber Raum zu individuellen Gedankenflügen geben.

„CoupAge“ zeigt Diptychen

Im Finanzamt Wangen zeigt Claudia Scherer insbesondere Diptychen ihrer Fotoschnittbilder. Angelehnt an das französische Wort „Coupage“ für Schnitt und Verschnitt kommt es der Künstlerin darauf an, durch die Technik des Zerschneidens und dem Entstehen von neuen Bildern die fotografischen Bestandteile aufzuwerten. Und zwar in einem Werk, „das über die Abbildung hinausweist“.

Die Coupagen sind, wie eingangs angedeutet, als Gegenströmung auf die Herabsetzung von Bildern in den Massenmedien gedacht. Sie veranschaulichen eine künstlerische Aktion, „die allein der Fotografie noch Sinn geben kann“. Als Beispiel für die entstandenen „abstrakten Kompositionen“ sei das Bild „Wien wie nie“ genannt, das eine Explosion der Sinnesfreuden ist. Bleibt noch das Wort „Age“ im Ausstellungstitel zu erklären. Claudia Scherer nimmt es als Zeichen dafür, dass ihre neuen Arbeiten „Alterswerke“ sind. Wie im Finanzamt Wangen, so entfaltet sich auch im Gebäude der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Wangen die ganze Kreativität von Claudia Scherer. Der Präsentation von „Strasbourg mon amour – Wangen Spiegel“ war ein Aufenthalt in Straßburg anlässlich der jährlichen Sitzung des Freundeskreises einer dreisprachigen elsässischen Literaturzeitschrift vorausgegangen.

Bilder mit Darstellungen der vier Jahreszeiten im „Maison Schaaf“ sowie zahlreiche Fotografien aus dem „Musée de l’Oeuvre de Notre Dame“ ergaben eine Serie von Werken vor allem der mittelalterlichen Kunst. Dabei faszinierten die Fotografin die Gesichter von Frauen ebenso wie einzelne Straßenmotive. In der Ausstellung sind diese französischen Szenen Arbeiten aus dem Kreuzgang der St. Martinskirche, welche in der Vergrößerung eine erstaunliche Lebendigkeit zeigen, gegenübergestellt. Eine „neue Sicht auf ihre Heimatstadt“ ist Scherer aber auch mit der Ablichtung von Details an öffentlichen Gebäuden der Stadt gelungen.

Umfassender Bilderreigen

Man muss sich Zeit nehmen, um die unterschiedlichen Szenen und Abschnitte, die zu einer stimmigen Aussage zusammengestellt wurden, zu erfassen. Claudia Scherer setzt sich mit einem Bilderreigen auseinander, der die Punkte Glauben, Verklärung und Mythos, Dramatik und Charakteristik, Humanismus und Zeit der Aufklärung umfasst. Und sie tut dies kritisch, tiefschürfend, liebevoll betrachtend wie den Unterschied zwischen Realität und Schein, Macht und Ohnmacht suchend.

Immer wieder begegnen den Betrachtern Menschen aus der Christus-Geschichte. So Johannes, der einmal als Täufer von Jesus zu sehen ist, dann unter dem Kreuz, wo ihm Maria als Mutter an die Hand gegeben wird. Apropos Hand und Hände. Sie spielen auf vielen Bildern eine herausragende Rolle und geben Anlass zu vielfältiger Interpretation. Nicht zuletzt bieten Gestik und Mimik der Dargestellten unendlich viele Möglichkeiten der Auslegung.