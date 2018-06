Clauß verbessert sich in der Bundesliga auf Rang 15

In Ilsfeld-Auenstein ist ein weiteres Bundesligarennen für die U23-Elitefahrer über 129 Kilometer gewesen. Auf der anspruchsvollen Strecke über den Heuerberg mussten die 130 Starter 14 Runden à neun Kilometer absolvieren. Die selektive Runde war teilweise bis zu 18 Prozent steil und verlangte von den Rennfahrern bei den technisch sehr schwierigen Abfahrten gute Steuerkünste.

Für die Rad-Union Wangen gingen Hermann Keller, Fabian Danner, Fabian Brämer, Marco Barke, Thomas Lienert, Peter Clauß und Lorenz Tegel ins Rennen. In der Gesamtwertung stand Clauß nach vier von neun Rennen auf Platz 18, Hermann Keller auf Rang 25. Fünf Minuten vor dem Startschuss fiel bei Hermann Keller die elektronische Schaltung aus, der Wangener wechselte auf das Ersatzrad, das aber nicht auf ihn eingestellt war – nach drei Runden stieg Keller aus. Zur Rennhälfte war das Wangener Team auf Clauß und Lienert geschrumpft. Es war ein Ausscheidungsfahren. Das hohe Tempo am Berg und die schwierigen Kurven in der Abfahrt zerlegten das Feld in jeder Runde in kleine Gruppen.

Drei Runden vor Schluss nutzte Clauß eine kurze Ruhepause im Feld aus, um sich eine Runde alleine auf die Verfolgung einer sechsköpfigen Spitzengruppe zu machen. Er wurde zwar auf der Bergkuppe wieder eingeholt, ersparte sich so aber einmal das knallharte Tempo im Feld. Danach schaffte er es nur mit Mühe, sich im Feld zu halten. Zwei Spitzengruppen mit 17 Fahrern erreichten das Ziel vor der Gruppe mit Clauß. Im Sprint kam der Wangener dann auf Rang 25. Daneben schaffte es Thomas Lienert als zweiter Fahrer der Rad-Union auf Platz 65 ins Ziel. Nur 69 Rennfahrer erreichten das Ziel. In der Saisonwertung verbesserte sich Peter Clauß auf Platz 15.

Am Freitag startet Clauß beim Einzelzeitfahren der Bundesliga über 30 Kilometer in Einhausen. Clauß hat sich von Marco Barke das Zeitfahrrad und von einem Arbeitskollegen einen Zeitfahrhelm ausgeliehen, um aerodynamisch auf dem Stand der Technik zu sein. Raphael Bertschinger (baden-württembergischer Meister im Einzelzeitfahren) startet bei der deutschen Meisterschaft im Zeitfahren über 45 Kilometer. Am Sonntag ist die deutsche Profimeisterschaft in Einhausen über 228 Kilometer, dort ist neben der Rad-Union die deutsche Rad-Elite am Start.