Chorleiterin des Kolping-Chors Leupolz verabschiedet sich

In der St. Laurentius Kirche in Leupolz fand am Samstagabend ein ganz Konzert der besonderen Art statt.. Denn Chorleiterin Bettina Simmer verlässt nach zehn Jahren die Gruppe wegen persönlicher Veränderung.

Moderne Kirchenlieder, Instrumentalstücke und gesprochene Texte bildeten den feierlichen Rahmen des Konzerts des Kolping Chors Leupolz in der St. Laurentius-Kirche.

Texte, die zum Nachdenken anregen über den viel zu schnellen Fluss der Zeit. Lieder, die Gedanken, Wünsche und Hoffnung tragen. Chorleiterin Bettina Simmer führte ihre Gruppe ein letztes Mal sicher durch den Abend. Sie selbst beeindruckte mit Instrumentalstücken auf der Flöte und wurde von Klavier und Gitarre begleitet. „Dass sich unsere Wege trennen“ war schließlich das letzte Lied, das der Chor gemeinsam mit seiner langjährigen Chorleiterin an diesem Abend sang. Und für Bettina Simmer der letzte Einsatz. „Um neue Wege zu gehen, muss man manchmal auch schweren Herzens Abschied nehmen“, erklärte sie. Eigentlich habe sie den Posten nur für ein halbes Jahr besetzen wollen. Doch aus diesem halben Jahr seien nun zehn Jahre geworden. Sichtlich ergriffen dankte sie noch einmal den Sängerinnen und Sängern für diese wunderbare Zeit. Es sei bereits ein Nachfolger gefunden, der ein Weiterbestehen des Chors ermöglicht.

Chormitglied Wolfgang Kempf überraschte zum Schluss noch mit einem Solo. Das Lied stand nicht auf dem Programm, und er sang es allein für Bettina Simmer. „Ich wünsche Dir Zeit“, lautete der Titel. Und der Applaus des Publikums belohnte einmal mehr die ganze Gruppe für ihre gelungene Arbeit und einen beeindruckenden Auftritt.