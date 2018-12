ChorKontraste gibt zwei weihnachtliche A-capella-Konzerte

Unter dem Titel „O nata lux – Weihnachtliche Chormusik“ schließt ChorKontraste sein Jubiläumsjahr „20 Jahre Takte, Töne, Temperamente“ nach den Feiertagen mit zwei Kirchenkonzerten ab. In der evangelischen Stadtkirche Wangen tritt der Chor am Samstag, 29. Dezember, ab 19 Uhr. Am Freitag, 4. Januar, ab 19.30 Uhr ist der Chor dann in der Pfarrkirche St. Sebastian in Argenbühl-Siggen zu hören. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert in Siggen gibt es einen Empfang mit Glühwein und die Möglichkeit mit den Sängern und der Chorleiterin Gisela Scharnagl in Kontakt zu treten.