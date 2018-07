Chemieversuch löst am Wangener RNG Feuerwehreinsatz aus

„Chemie ist, wenn es stinkt und kracht.“ Freitagvormittag am Rupert-Neß-Gymnasium musste der bekannte Schülerspruch ergänzt werden mit „... und anschließend die Feuerwehr kommt“.

Es war Freitag gegen 9.40 Uhr, der „Bunte Rasen“ des Kinderfests im Allgäustadion war in vollem Gange, als plötzlich der Brandalarm nebenan im Rupert-Neß-Gymnasium (RNG) losging. Wie in solchen Fällen üblich, rückte ein ganzer Löschzug mit vier Fahrzeugen der Wangener Wehr an. Ein Feuer war jedoch Fehlanzeige. Die Ursache für den Brandmeldealarm war jedoch schnell gefunden. Laut dem stellvertretenden Kommandanten Andreas Frei war es ein Versuch im Chemieraum des naturwissenschaftlichen Trakts. Hier habe in der Folge der Rauchmelder ausgelöst und die Alarmierungskette in Gang gesetzt.

Die beinhaltet auch, dass die Schüler die Schulgebäude verlassen und sich an festgelegten Plätzen sammeln müssen. So wurde aus dem Chemieversuch am RNG schließlich ungewollt eine Brandschutzübung – für die es von Seiten der Polizei ein Extralob gab. „Die Schule hat die Situation vorbildlich gelöst und Hunderte Schüler in Sicherheit gebracht“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums.