Cheerleader und Trommler starten das Wangener Altstadtfest

Trommelklänge der Gambier in der Spitalstraße und ein fetziger Auftritt der MTG-Cheerleaders auf der Marktplatz-Bühne – so startete das Wangener Altstadtfest am Freitag.

Leicht hatten es sich der Altstadtfest-Ausschuss und die Vorsitzenden der Kinderfestkommission am Vormittag angesichts der recht unterschiedlichen Wetter-Prognosen nicht gemacht, letztlich aber entschieden, das Fest in der Altstadt zu belassen und nicht ins Festzelt zu verlegen. „Letztendlich war es eine Bauchentscheidung“, sagte Ausschuss-Vorsitzender Reinhard Syska. 16 Vereine von der Musikkapelle Roggenzell bis hin zur Wangener Narrenzunft waren in diesem Jahr mit ihren Speisen, Getränken, Spielen und Aufführungen mit dabei.