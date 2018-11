Chöre aus Prato treten auf

Der Chor Quarta Eccelente und der Chor Vox Artis, beider aus Wangens italienischer Partnerstadt Prato, geben am ersten Adventswochenende jeweils ein Konzert.

Der Chor Quarta Eccelente aus der italienischen Partnerstadt Prato gibt am Sonntag, 2. Dezember, ein Konzert in der Spitalkirche. Das Repertoire des Chores reicht von klassischer bis zu moderner Musik. Am Konzertabend wird eine Auswahl vorweihnachtlicher Musik zu hören sein, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bereits am Samstag, 1. Dezember, um 17 Uhr singt der Chor Vox Artis, ebenfalls aus Prato, unter der Leitung von Leonardo Laurini in der Aula der Grundschule Primisweiler. In ihrem Programm sind Werke von Puccini, Verdi und andere Opernkomponisten sowie die eine oder andere Überraschung. Auch zu diesem Konzert ist der Eintritt frei.