Bei einem Streit in der Bodenseestraße in Tuttlingen ist ein 42-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei war es am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr zu dem Streit zwischen zwei Männern auf Höhe des Altenzentrums St. Anna gekommen. Dabei fügte ein 38-Jähriger seinem Kontrahenten schwere Stichverletzungen im Gesicht zu. Der 42-Jährige musste in einer Klinik behandelt werden.

Am Dienstagvormittag hatte die Polizei die Bodenseestraße zwischen Hölderstöckle und Rotwildstraße großräumig gesperrt.