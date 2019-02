Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Karsee haben sich getroffen, um die örtliche Vorschlagsliste für die Gemeinderatswahl aufzustellen. CDU-Ortsvorsitzender Hermann Rettenmaier begrüßte die Gemeinde- und Kreisräte, den CDU-Fraktionsvorsitzenden Hans-Jörg Leonhardt und den CDU-Kreis- und Stadtverbandsvorsitzenden Christian Natterer, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter der Wahlleitung des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Christian Natterer stimmte die Versammlung dem Vorschlag zu, die amtierende Gemeinde- und Ortschaftsrätin Roswitha Geyer-Fäßler (41 Jahre, gelernte Bankkauffrau und Bäuerin) auf Platz eins der örtlichen CDU-Liste zu setzen. Sie möchte sich vor allem für die landwirtschaftlichen Anliegen, die dörflichen Strukturen und Biodiversitätsthemen einsetzen, heißt es in der Mitteilung. Auf Platz zwei wurde Marc Lautenschlager (33 Jahre, Geschäftsführer der gleichnamigen Hausverwaltung) gewählt. Er kandidiert zum ersten Mal für den Gemeinderat. Lautenschlager möchte nicht nur Zuschauer sein, sondern sich selbst aktiv in die Kommunalpolitik einbringen und sich dafür einsetzen die große Wohnungsnot etwas zu lindern.

Im Anschluss an die Wahlen berichteten die Gemeinde- und Kreisräte Hans-Jörg Leonhardt und Christian Natterer laut Mitteilung über verschiedene politische Themen aus dem Gemeinderat und dem Kreistag. Ortsvorsitzender Hermann Rettenmaier betonte, dass die Ortschaft Karsee in den vergangenen Jahre gut damit gefahren sei, mit zwei örtlichen Vertretern im Gemeinderat präsent zu sein – einmal mit der Ortsvorsteherin und einmal mit einer CDU-Gemeinderätin. Dies könne künftig nur so bleiben, wenn die Ämter Ortsvorsteher und Gemeinderat auch weiterhin getrennt blieben, so Rettenmaier laut Mitteilung. CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jörg Leonhardt freute sich darüber, dass es in Karsee gelungen sei, wieder zwei junge Bewerber für die CDU-Liste zu gewinnen: „Die CDU hat das Ziel, weiterhin in jeder Ortschaft mit mindestens einem Gemeinderat vertreten zu sein“, werden Leonhardt, Natterer und Rettenmaier im Pressetext zitiert. Der CDU-Stadtverband beschließt die Gesamtliste am 20. März in einer separaten Versammlung final.