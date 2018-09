Der neue CDU-Fraktionschef Hans-Jörg Leonhardt ist seit Montagabend offiziell erster ehrenamtlicher Stellvertreter von Oberbürgermeister Michael Lang. Dies hat der Wangener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. In diesem Zug haben die Christdemokraten auch personelle Veränderungen in der Fraktionsspitze und in den Ausschüssen vorgenommen.

Die Wahl Hans-Jörg Leonhardts zu seinem ersten ehrenamtlichen Stellvertreter nutzte OB Lang zu einem Dank an Paul Müller. Der frühere CDU-Fraktionschef hatte das Amt knapp 16 Jahre lang bekleidet. „Sie haben die Aufgabe sehr gewissenhaft und sehr enrsthaft wahrgenommen und so zum positiven Meinungsbild der Stadt nach außen beigetragen“, so der Rathauschef. Er überreichte Müller ein Geschenk, die übrigen Räte applaudierten im Stehen.

Bereits vor den Sommerferien hatte der Niederwangener Hans-Jörg Leonhardt den Vorsitz der CDU-Gemeinderatsfraktion von Paul Müller übernommen. Für Leonhardt, der bisher Fraktionsstellvertreter war, rückt nun Roswitha Geyer-Fässler aus Karsee neu in die Fraktionsspitze auf, wie die CDU-Fraktion mitteilt. Die weiteren Stellvertreter sind wie bisher die Stadträte Christian Natterer aus Wangen und Theobald Harlacher aus Deuchelried. Außerdem hat die CDU laut Mitteilung erstmals Sprecher für die großen Ausschüsse bestimmt. Im Verwaltungssauschuss ist dies Stadträtin Patricia Thiermann-Hase aus Wangen, im Technischen Ausschuss Stadtrat Mathias Bernhard aus Neuravensburg. Mit dieser Neubesetzung wolle man die anfallenden Themen auf mehrere und zugleich jüngere Schultern verteilen, so Hans-Jörg Leonhardt. Mit einer breiteren, jüngeren und weiblicheren Fraktionsspitze sieht sich die Wangener CDU-Fraktion acht Monate vor der Kommunalwahl gut aufgestellt.