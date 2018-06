Busse sollen nicht mehr durch die Altstadt fahren

In Vorbereitung ist ein neues Konzept, wie die Altstadt künftig an den Stadtbus angebunden werden soll. Dies erklärte Oberbürgermeister Michael Lang in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bislang habe es ein Gespräch mit dem Betreiber der Linien, dem Busunternehmen Heine gegeben. Die Ergebnisse sollen im Gemeinderat vorgestellt werden.

Hintergrund: Im vergangenen Jahr hatte es eine Debatte um die Verlagerung des Stadtbusses aus der Altstadt heraus gegeben. Der Rathauschef selbst hatte mehrfach vorgeschlagen, die großen Fahrzeuge an den Rändern halten zu lassen, um sie aus den teils engen Straßen der Altstadt selbst herauszubekommen. Herbert Haag, der in der Einwohnerfragestunde in der Sache nachhakte, nannte diesen Sachstand ein „informelles Agreement“.