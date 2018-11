Während viele Geschäfte bereits auf Weihnachten ausgerichtet sind, liegen vor der Adventszeit noch zwei Gedenksonntage: Volkstrauertag und Totensonntag. In Wangen ist es Tradition, am Vorabend des Volkstrauertags auf dem Alten Friedhof an die Toten und Vermissten der beiden Weltkriege sowie an alle Opfer von Diktatur und Gewalt zu erinnern. Das tat diesmal Redner Alwin Burth.

Der Ortsverein des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Stadt laden jedes Jahr zur Gedenkfeier ein. Alwin Burth, der am Samstag die Ansprache hielt, ging in seiner historischen Betrachtung noch einen weiteren Schritt zurück, indem er auf den Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren verwies und sagte: „Dieser Krieg hat Tod und Verwüstung über Europa gebracht. Der Nachhall der von Menschen erzeugten Katastrophe ist bis heute spürbar.“

Die Forderung nach „Nie wieder Krieg“, so der SPD-Fraktionschef im Wangener Rat weiter, sei nach 1945 und der Verfassung der Bundesrepublik angesichts des Kalten Krieges und des gespaltenen Deutschlands mit den Opfern an der innerdeutschen Grenze leiser geworden. Kaum dass die friedliche Wiedervereinigung vollzogen sei, würden wir heute ohnmächtig vor den Kriegen in Syrien, der Ukraine und dem Jemen stehen. Längst seien die Grenzen zwischen Gut und Böse, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit verwischt.

„Es geht nur noch um Macht, Geld und Ressourcen“, zeigte sich Burth überzeugt. Ebenso war er sich bewusst, dass Aussichtslosigkeit, mangelnde Chancen auf Bildung und fehlende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben „die Radikalisierung fördern“. Der Redner mahnte: „Jeder von uns ist aufgerufen, alles zu tun, um die Ursachen von Kriegen, Flucht und Vertreibung, Terror und Gewalt zu beseitigen und weitere Opfer zu verhindern.“

Der religiöse Aspekt kam von Seiten der Chorgemeinschaft „Taktzente“, die mit Joseph Haydn den Hilferuf „Erhör mich, Herr, in Deiner Huld“ erschallen ließen, um etwas später in einem Lied von Klaus Heinzmann Zuversicht auszustrahlen: „Auch im dunklen Tal der Angst bist du da und schenkst Geborgenheit.“ Tröstlich ebenso das, was während der „Trauermusik“ von Mendelssohn-Bartholdy, die die Stadtkapelle Wangen intonierte, zu hören war: Ein auf einem Ast sitzendes Vögelchen fing zu trällern an.