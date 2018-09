Bundeskunstpreis an Menschen mit Behinderung verliehen

Bereits zum 21. Mal wurde der Bundeskunstpreis für Menschen mit Behinderung in Radolfzell vergeben, teilt die Theresia-Hecht-Stiftung mit. Künstler aus St. Konrad Haslach reichten ihre kreativen Arbeiten ein und wurden dafür belohnt. Prämierung und Eröffnung der Ausstellung war am vergangenen Sonntag im Milchwerk in Radolfzell. Künstler und Kunsttherapeutin in Ausbildung Norma Sperlich-Osterkorn aus St. Konrad besuchten die Veranstaltung, die im zweijährigen Turnus stattfindet.

Die Künstler aus St. Konrad besuchen seit vielen Jahren wöchentlich das Atelier „Glashaus“ im Rahmen der arbeitsbegleitenden Maßnahmen der Werkstatt und stellen vielfältige Werke her. Neue Ausdrucks-, Wahrnehmungs- und Austauschmöglichkeiten werden ausprobiert und fördern so zusätzliche und alternative Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten. „Glücklicherweise wird in der heutigen Zeit verstärkt nachweislich das heilsame kreative Tun im ganzheitlichen Sinne und die positive Auswirkung auf den Menschen gesehen. In Zeiten des Kopierens und des Vervielfältigens erfreut gerade die Einzigartigkeit, das ganz Spezielle eines jeden Originals die Augen, das Herz und die Seele“, so Norma Sperlich-Osterkorn. Sie hat vor acht Jahren das Projekt „Atelier Glashaus“ entwickelt und erfolgreich ausgebaut.

Für die Frauen und Männer, die im Atelier Glashaus ihre künstlerischen Fähigkeiten ausprobieren können, ist es ein ganz besonderes Erlebnis, wenn ihre geschaffenen Werke unter weiteren hundert Bildern ausgestellt sind. Thematisch standen einige der Bilder unter dem Themen „Sommer, Urlaub, Ferien“, sowie Portraits und Abstraktes. Von den sieben eingereichten Bildern wurden alle für die Ausstellung ausgewählt. Dadurch bietet der bundesweite Wettbewerb den Künstlern eine Chance, ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die teilnehmenden Künstler aus St. Konrad sind Andrea Bögle, Christa Hüttlin, Heidemarie Pilecka, Franco Petrone, Sieglinde Mimm, Ulrike Sperlich und Veronika Frei. Ihre Werke sind bis Mitte November in der Villa Bosch in Radolfzell zu sehen.