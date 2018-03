BSW-Schulleiter Raimund Frühbauer geht in den Ruhestand

Raimund Frühbauer wird Ende dieses Schuljahrs das Berufliche Schulzentrum Wangen (BSW) verlassen und sich in den Ruhestand verabschieden. Der heute 63-Jährige war zuvor stellvertretender Schulleiter der Kaufmännischen und Sozialpflegerischen Schule in Bad Saulgau gewesen und trat 2012 als neuer Leiter der damaligen Kaufmännischen Schulen Wangen die Nachfolge von Frieder Gros an. „Es waren hier sechs brutal spannende Jahre“, sagt Frühbauer und spielt damit auch auf die Fusion mit der Friedrich-Schiedel-Schule 2014 und ganz aktuell auf die laufende Strukturreform an den beruflichen Schulen im Landkreis an. Die wird er ab kommenden Sommer nicht mehr begleiten. „Als ich die Versetzung in den Ruhestand beantragte, war das noch gar kein Thema“, so der BSW-Schulleiter. Und: „Dieser Prozess dauert sowieso einige Jahre, und diese Zeit hätte ich nicht gehabt.“ Außerdem will der in Bad Saulgau wohnhafte Frühbauer künftig mehr Zeit für seine Enkel haben. Das Bewerbungsverfahren für die BSW-Schulleiterstelle läuft derzeit. „Ich bin zuversichtlich, dass mein Nachfolger vor den Sommerferien feststeht.“