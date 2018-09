BSW-Schulleiter nehmen Herausforderungen an

Das neue Schulleiterteam

Am 16. Juli wurde Patrick Well als Nachfolger von Raimund Frühbauer und damit als neuer Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) ins Amt eingesetzt (die SZ berichtete). Der 45-jährige Vater von fünf Kindern stammt aus Fellbach und war zuletzt Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums an der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim/Teck. Well hat seit diesem Schuljahr mit Holger Kopp auch einen neuen Stellvertreter. Der 44-jährige, verheiratete Vater von zwei Kindern kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald, ist Diplom-Betriebswirt und Diplom-Handelslehrer und unterrichtet am BSW seit zwölf Jahren BWL und VWL. Kopp folgt auf Raimund Trell, der sein Amt als stellvertretender Schulleiter abgab. Zur erweiterten Schulleitung gehören fünf Abteilungsleiter: Sylvia Mauch leitet die Berufsschule, Manfred Meyer das Technische und Agrarwissenschaftliche Gymnasium samt landwirtschaftlichem Bereich. Seit einem Jahr ist Andreas Wernet für den Bereich Übergangssysteme Schule/Beruf zuständig, seit diesem Schuljahr leiten Volker Kocher das Wirtschaftsgymnasium und Myriam Gompper die Berufskollegs. (bee)