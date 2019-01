Bruni Wünsch ist seit 40 Jahren närrisch mit dabei

Immer zu Beginn der Fasnetssaison und in diesem Jahr zum 21. Mal kommt die Narrenzunft Kuhschelle weiß-rot zusammen, um langjährige Mitglieder zu ehren und einen geselligen Abend miteinander zu feiern. In diesem Jahr war es Bruni Wünsch, die am Freitagabend in Leonhardts Stallbesen als „Langjährigste“ ausgezeichnet wurde – für 40 Jahre Aktivität in der und für die Wangener Narrenzunft.

„Eine Freundin von mir war bereits bei der Narrenzunft. Sie hat mich auch drauf gebracht“, erzählt Bruni Wünsch über die Zeit vor gut 40 Jahren. Wegen des Todes des Vaters verzögerten sich ihr Beitritt und die erste aktive Fasnet allerdings noch um ein Jahr. 1979 aber war es dann soweit: „Ich war elf – und habe im Narrensamen angefangen.“ Die Freundin beendete ihre „Narrenkarriere“ nach kurzer Zeit wieder. Bruni Wünsch aber blieb. Auch, als nach und nach ihre vier Kinder geboren wurden: „Die waren dann von klein auf im Kinderwagen mit dabei.“

Sohn Andreas war es schließlich, der im Alter von 14, 15 Jahren zu den Schalmeien wechselte. „Das hat mich damals auch angemacht“, erzählt Bruni Wünsch, die zuvor kein Instrument gespielt hat: „2002 war ich zum ersten Mal in der Probe. Im Mai 2003 hatte ich meinen ersten Auftritt.“ Nach und nach kamen auch die Töchter Stefanie, Sabrina und Nadine zum Schalmeienzug. Wünsch: „Bis heute sind wir dort immer noch zu fünft.“ 2007 stieg Bruni Wünsch zur Bariton-Stimmführerin auf. Gespielt wird übrigens ausschließlich über Zahlen: „Noten kenne ich bis heute nicht.“

Was ihr am Schalmeienzug gefällt? „Es ist eine tolle Gemeinschaft. Wir machen auch unterm Jahr viel miteinander.“ Derzeit hat der Schalmeienzug 21 Mitglieder und probt immer freitags, 20 Uhr, in der AvG-Schule: „Da kann auch jeder kommen und reinschnuppern. Instrumente werden gestellt.“ Bruni Wünsch jedenfalls wird noch lange mit dabei sein, im Schalmeienzug: „Mir fehlt schon was, wenn ich freitags nicht in die Probe gehen kann. Und solange die Gesundheit mitspielt, werde ich auch mitmachen.“

Neben der Ehrung von Bruni Wünsch hatten Zunftmeister Wolfgang Tengler, dessen „Vize“ Markus Berte und Narrenvater Markus Orsingher viele Orden zu übergeben. Sonderehrungen gingen an Nicole Gruber, Samira Rothacker und Marina Schnatterbeck (DJ Dancers) sowie an Daniela Wagner und Selina Maurus für Betreuung und Organisation des Kidsclubs. Neu in den Jugendrat aufgenommen wurden Ramona Bader, Lorena Rothacker, Jonas Härle und Niklas Weber. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Schalmeienzug, die Narrenkapelle und Zunftmusikant Uli Müller.

Diese langjährigen Mitglieder wurden ausgezeichnet:

Beim Zunftabend und zuvor auch bei der Narrensamendisco wurden zahlreiche Ehrungen vergeben.

Ehrung Kleine Schelle (dritte aktive Fasnet): Sabine Birk, Sophia Büchele, Jennifer Grad, Matthias Gsell, Michelle-Nadine Keller, Martha Mackh, Johanna Tachlinsky, Nick Tachlinsky, Jonas Velsink, Martina Velsink, Timo Velsink.

Ehrung Schalmeienzug (vierte aktive Fasnet): Markus Büchele, Delia Heidel, Marie Peter, Sascha Reichl, Lorena Rothacker.

Ehrung Große Schelle (fünfte aktive Fasnet): Katharina Frühauf, Amadeus Graf, Corinna Graf, Katharina Graf, Volker Graf, Laura Gruber, Johannes Harbeit, Niklas Härle, Rosmarie Herion, Kristina Hubich, Ruben Jäger, Lena Joos, Livia Kaiser, Philipp Kaiser, Samuel Kaiser, Mira Lang, Eckhard Mackh, Selina Maurus, Nicole Meyer, Milena Mihaylova, Erich Nagel, Marie Peter, Mia Peter, Wolfram Reisch, Peter Schnitzer, Elisabeth Schwarz, Ralf Tedesko, Giuliana Christina Tengler, Niklas Weber, Valentina Christine Weh.

Ehrenzeichen in Bronze (zehnte aktive Fasnet): Sarah Herberth, Karin Herz, Carolina Sophia Lang, Juliana Marie Lang, Nela Sterk.

Ehrenzeichen in Silber (15. aktive Fasnet): Jonas Bader, Laura Fischer, Leonie Fuchs, Delia Heidel, Andreas Leitner, Florian Nagel, Jakob Wiesmüller.

Ehrung Schalmeienzug (16 aktive Fasnet): Angelika Gaile.

Ehrenzeichen in Gold (20. aktive Fasnet): Ramona Bader, Felix Göttner, Hanna Theresa Sterk.

Schellenorden weiß/rot (25. aktive Fasnet): Vanessa Berte, Jürgen Bosio, Jürgen Fuchs, Patricia Hack, Julia Heidel, Silvia Joos, Samira Rothacker, Miriam Schnatterbeck, Andreas Weh.

Schellenorden Bronze (30. aktive Fasnet): Gabriele Heidel, Martina Müller, Bruno Schöllhorn, Stefanie Steurer.

Schellenorden Silber (35. aktive Fasnet): Annette Berte, Thomas Beutel, Peter Schadow.

Schellenorden Gold (40. Aktive Fasnet): Conny Hausladen, Bruni Wünsch.