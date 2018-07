Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstag gegen 15.25 Uhr in der Siemensstraße gekommen. In der Einfahrt zu einem Lebensmitteldiscounter qualmte es laut Polizeibericht aus dem Motorraum eines VW. Der Brand selbst konnte mit herbeigeschafften Feuerlöschern gelöscht werden. Das weitere Auslaufen von Betriebsflüssigkeiten wurde von der Feuerwehr unterbunden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro.