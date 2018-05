Braunkohlestaub an Kiesgrube „stinkt“ Räten

Drei kommunalpolitische Gremien haben sich am Montagabend und am Dienstag mit dem geplanten Kiesabbau in Grund und die möglichen Auswirkungen auf die bestehenden Anlagen in Grenis beschäftigt: die Gemeinderäte in Wangen und Amtzell sowie der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Wangen/Achberg/Amtzell. Vor allem im Ausschuss entzündete sich deutliche Kritik an der Braunkohlebefeuerung der Asphaltmischanlage in Grenis.

Wangens CDU-Stadtrat Hans-Jörg Leonhardt berichtete, die Thüga habe vor Jahren eigens eine Gasleitung verlegt, die später zu Gunsten des Braunkohlestaubs stillgelegt worden sei. Sein GOL-Ratskollege Siegfried Spangenberg sprach davon, dass die Anlage bis zu 3,1 Tonnen Braunkohlestaub pro Stunde benötige, was 25 Tonnen am Tag entspreche. Leonhardt forderte deshalb eine andere Befeuerung, Spangenberg erklärte: „Man sollte die Bevölkerung vor solchen Energieschleudern schonen.“ Und Wangens CDU-Stadtrat Werner August Müller ergänzte: „Braunkohle geht gar nicht.“

Die genannten Zahlen werden in einem Schreiben der Deutsche Asphalt GmbH, Betreiber der Asphaltmischanlage in Grenis, bestätigt. In dem aus dem vergangenen Juli stammenden Papier, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, heißt es: Mit 25 Tonnen Braunkohlestaub könne der Brenner 7,9 Stunden unter Vollast betrieben werden.

Das Brennmaterial selbst stammt demnach aus Nordrhein-Westfalen, wo Braunkohle abgebaut wird. Laut Deutsche Asphalt GmbH werde der Staub von dort per Zug nach Schelklingen bei Ulm transportiert. Mit 25-Tonner-Silofahrzeugen gehe es auf der Straße weiter nach Grenis.

In dem an das Vogter Bürgermeisteramt gerichteten Schreiben verteidigt das Unternehmen den Braunkohlestaub: Andere Energieträger, wie etwa Gas, einzusetzen, sei aus wirtschaftlichen Gründen nur „theoretisch“ möglich. Denn: „Alle im Umfeld von Wettbewerbern betriebenen Anlagen“ würden ebenfalls mit Braunkohlestaub betrieben.

Diese Haltung war – ebenfalls im Juli 2017 – bereits bei einem Ortstermin in der Kritik, als sich Vertreter der Gemeinden Amtzell, Vogt und Waldburg in Grenis mit den Betreibern von Kieswerk und Mischanlage getroffen hatten und Letzterer die Verwendung von Braunkohle zugab (die SZ berichtete).

Keller: „Das beißt im Hals“

Die Kommunalpolitiker aus dem Raum Wangen wollen jetzt indes die Anlagen in Grenis selbst insgesamt besser gemacht sehen. Michael Lang, OB der Großen Kreisstadt, forderte am Dienstag in der Ausschusssitzung „Verbesserungen für die Anwohner“. Zumal Karsees Ortsvorsteherin Kornelia Keller deutlich schlimmere Geruchsbelästigungen seit dem Neubau der Asphaltmischanlage im Jahr 2014 beklagte: „Das beißt im Hals. Und seitdem gibt’s Beschwerden.“ Lang und Leonhardt forderten deshalb „Einhausungen“ für die Anlage.

Formell ging es in den Räten sowie im Ausschuss um Stellung- beziehungsweise Kenntnisnahmen zum vom Kieswerkbetreiber, der Kiesgesellschaft Karsee, eingebrachten, im Verlauf des Montags aber vorerst auf Eis gelegten, Zielabweichungsverfahren für die Genehmigung eines neuen Kiesabbaugebiets im Vogter Teilort Grund.

Allenthalben wurde dabei deutlich, dass der Weg des Zielabweichungsverfahrens falsch sei und die Kiesgesellschaft besser auf die laufende Fortschreibung des Regionalplans warten soll. Wohl aber gab es unterschiedliche Auffassungen, was dies für den Betrieb der Anlagen in Grenis bedeutet.

Auszüge aus den Gremiendebatten

Der Wangener Gemeinderat hat einmütig Bedenken zum womöglich längeren Betrieb des Kieswerks und der Asphaltmischanlage von Grenis über die Genehmigung bis zum Jahr 2025 hinaus geäußert. „Die Asphaltmischanlage baut darauf auf, dass in Grenis selbst abgebaut wird“, so OB Michael Lang. Dies vor dem Hintergrund, dass auch die Belange der Anwohner, die LKW-Verkehr und Emissionen der Anlage ausgesetzt seien, berücksichtigt werden müssten. Ähnlich lautete die Beschlusslage im Gemeinderat Amtzell, aber bei einer Gegenstimme und einer anderen Tonlage: „Wir müssen die Versorgung mit Asphalt sicherstellen“, sagte zum Beispiel Hans Roman (CDU): „Irgendwo muss der Kies ja herkommen. Daher habe ich keine kompletten Bedenken gegenüber dem Kieswerk und der Asphaltmischanlage.“ Lothar Heine (BAP) äußerte sich in diese Richtung: „Die Anlage in Grenis ist modern und der Betrieb zahlt Steuern an die Gemeinde.“ Im Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft schätzten Roman, Wangens CDU-Stadtrat Hans-Jörg Leonhardt und Achbergs Bürgermeister Johannes Aschauer, dass es für Kies- oder Sandabbau in Grenis Potenzial deutlich über das Jahr 2025 hinaus gebe.