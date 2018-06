Brandstifter sollen zwei Holztiere angezündet haben

Erst brannte ein Bär, dann stand eine Sau in Flammen: In der Nacht auf Dienstag haben zwei Fälle von vermutlicher Brandstiftung die Wangener Feuerwehr in Atem gehalten.

Es war kurz nach Mitternacht, als die Wangener Feuerwehr alarmiert wurde, weil beim Klösterle im Vorderen Ebnet eine Bären-Holzskulptur brannte. Dieses Feuer war rasch unter Kontrolle. Etwa dreieinhalb Stunden später ging der nächste Feueralarm ein. Diesmal wurde ein offener Brand an einer Gebäudefassade am Postplatz gemeldet. „Wenn so etwas in der Altstadt ist, dann sind wir übervorsichtig und alarmieren lieber ein paar Leute mehr“, sagt Wangens Kommandant Christoph Bock.

Als er und seine Kollegen mit einem kompletten Löschzug am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen ein nicht alltägliches Bild: Eine Holzsau, die vor dem Eingang einer Metzgerei steht, brannte. Die Flammen stiegen bereits außen am Seitenteil der Türe hoch und waren gerade dabei, in den Innenraum vorzudringen. Dort war bereits ein Vorhang verbrannt. Der gesamte Ruß setzte sich im Verkaufsraum ab und zog die Einrichtung stark in Mitleidenschaft.

In einer ersten Schätzung spricht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 25 000 Euro. Die Metzgerei ist aktuell geschlossen, der Platz davor mit einem Band abgesperrt. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei, laut Polizeisprecher wegen vermutlicher Brandstiftung. Ein ausführlicher Bericht folgt.