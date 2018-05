Bodenseefestival kommt nach Wangen

Ein besonderes Konzert bietet das Kultur- und Sportamt im Rahmen des Bodenseefestivals am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Wangener Rathaussaal. Das junge Duo „Das Kollektiv“ mit Raphael Brunner (Akkordeon) und Juan Carlos Díaz (Querflöte) widmet sich dem Festivalthema „Russland. Vorwärts zu neuen Ufern“ laut dem Gästeamt Wangen von einer unkonventionellen und neuen Seite.

Es geht darum, Werke verschiedener russischer Komponisten Werken von Komponisten anderer Länder gegenüberzustellen und so ein frisches, unerwartetes Musikerlebnis zu schaffen: Tango zwischen Stravinsky und Piazzolla, Walzer zwischen Paris und Moskau, sowie spanische Klänge von Anatoli Kusjakov, Manuel de Falla und Raphael Brunner – mal für Akkordeon solo, mal im Duo. Das Konzert wird von den beiden Musikern selbst moderiert. 2014 gegründet, weist „Das Kollektiv“ eine rege internationale Konzerttätigkeit auf. Höhepunkte waren laut Mitteilung ein ausführliches Portraitkonzert in der Reihe „Talente im Funkhaus“ des ORF Vorarlberg und die Aufführung des Konzerts „Timeless“ im Radialsystem Berlin. Die beiden Musiker Raphael Brunner (Akkordeon) und Juan Carlos Díaz (Flöte), derzeit im Masterstudium an der Musikhochschule Luzern, zeichnen sich durch ihre unverwechselbaren, kontrastreichen Konzertprogramme, unter anderem auch mit eigenen Arrangements und kreativen Inszenierungen aus. Dies spiegelt sich im Gewinn des ersten Konzertdramaturgie-Wettbewerbs „HUGO“ der „Montforter Zwischentöne“ wieder.