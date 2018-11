Blech-Formation German Brass spielt in der Waldorfschule in Wangen

Einen Höhepunkt bieten die Altstadtkonzerte Wangen am Sonntag, 2. Dezember: Die Blech-Formation German Brass tritt um 17 Uhr im Festsaal der Waldorfschule auf und hat – passend zum ersten Advent – neben Werken von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi und Georg Friedrich Händel Stücke zum Motto „Christmas around the world“ im Gepäck. Ensemblemitglied Klaus Wallendorf, Hornist der Berliner Philharmoniker, führt durch das Programm.

In der Formation German Brass haben sich elf Top-Musiker vereinigt, von denen jeder Einzelne zu den besten seines Fachs gehört, wie die Stadtverwaltung Wangen in ihrer Konzertankündigung mitteilt. Zusammen bieten sie „einzigartigen, unerreichten Musikgenuss“, so die Pressemitteilung weiter. Ob sie den bewegenden Bach spielen, den wuchtigen Wagner aus ihrer Charts notierten CD „Celebrating Wagner“ oder moderne Evergreens – der Sound von German Brass treffe auch das anspruchsvollste Publikum ins Herz.

Seit Jahrzehnten schreibe German Brass eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Das Spitzenensemble fülle die großen Konzertsäle im In- und Ausland. Laut Ankündigung verneigen sich Kritiker und Musikliebhaber in ganz Europa, in Asien und Amerika vor den Musikern.

Im Januar, Februar und März 2019 bieten die Altstadtkonzerte 2018/2019 weitere hochkarätige Programme mit dem renommierten Philharmonia Quartett Berlin sowie den Nachwuchskünstlern Fabian Müller (Klavier), Tillmann Höfs (Horntrio) und Agnès Clément (Harfe). Karten und Gutscheine hierfür sind ebenfalls im Gästeamt erhältlich.