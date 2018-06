Blühende Seerosen schmücken Park beim Wangener Pulverturm

Wer derzeit durch die kleine Parkanlage beim Pulverturm läuft, dem bietet sich ein ganz besonderer Augenschmaus. Inmitten des Teichs haben sich zahlreiche Seerosen ausgebreitet, und die zeigen sich aktuell in ihrer schönsten Blüte. Wer sich auf einer der Bänke niederlässt und ein paar Minuten verweilt, kann die Atmosphäre in diesem Natur-Idyll in vollen Zügen genießen: Vor der Stadtmauer grüßt der „Taugenichts“, der Pulverturm spiegelt sich an der Wasseroberfläche und die weiß-gelben Seerosen mit ihren großflächigen, dunkelgrünen Blättern runden das herrliche Bild perfekt ab.