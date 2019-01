Bischof Fürst spendet in Wangen das Sakrament der Firmung

In zwei festlichen Gottesdiensten hat Diözesanbischof Gebhard Fürst 97 jungen Christen aus der Seelsorgeeinheit Wangen am Sonntag das Sakrament der Firmung gespendet. Seit den Sommerferien hatten sie sich auf diesen hohen Tag vorbereitet und in Gruppenstunden, Erkundungen und Aktionen für die Gemeinden, aber auch in Gottesdiensten nach Spuren des Heiligen Geistes in ihrem Leben gesucht.

51 Jugendliche aus St. Ulrich und den Kirchengemeinden von Niederwangen, Deuchelried, Leupolz und Karsee wurden am Vormittag in der Ulrichskirche gefirmt. Wobei die Gruppe „Fisherman’s Friends“ die Feier musikalisch gestaltete. Am Nachmittag war dann die Stadtpfarrkirche Ort des festlichen Geschehens. 46 Firmlinge aus der Gemeinde St. Martin bekräftigten dort ihr Ja zu Gott und der Kirche. Pfarrer Claus Blessing sprach in beiden Gottesdiensten von der Firmung als dem das ganze Leben prägenden „Stärkungssakrament“ und von dem Wunsch, „andere Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht“.

„Gute Worte verändern“

In seiner Predigt ging Bischof Fürst zunächst auf den Begriff „Heiliger Geist“ ein und führte ein paar Beispiele an, die rund um den Begriff „Geist“ im alltäglichen Gebrauch üblich sind: „Der/die ist aber geistreich“, „Wessen Geistes Kind sind die denn“ oder „Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen“. Um dann mit „Jesus von Nazareth hat mit seinen Worten die Menschen überzeugt und Leben geschenkt“ das Wesentlichste vor Augen zu führen.

„Gute Worte“, so der Bischof weiter, „verändern also unser Leben“. Und der Geistliche bekräftigte: „Gute Worte gehen von einem guten Geist aus.“ Wie der Heilige Geist stark mache. Und an die Paten gewandt sagte Gebhard Fürst: „Wenn Sie den jungen Menschen ihre rechte Hand auf die Schulter legen, dann ist das ein Symbol dafür, dass sie ihnen Kraft, Ruhe und ihren Beistand zusagen, der aus Gottes Geist entspringt.“

Nachdem der Bischof jedem Firmling mit Chrisam ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet und dazu „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist“ gesprochen hatte, richtete er an jeden Einzelnen noch ein paar persönliche Worte und fragte sie nach ihren Plänen für die Zukunft. Zeit zum Dialog gab es auch im Anschluss an die Feiern, als man in den Gemeindehäusern von St. Ulrich und später dann auch von St. Martin zur Begegnung eingeladen war.