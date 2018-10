Bis jetzt mehr als 1600 Unterstützer für das WG-Kennzeichen

Die Kennzeichen-Halterungen sind bei den Bürgerbüros (Kfz-Zulassung) des Landratsamtes in Bad Waldsee, Leutkirch, Ravensburg und Wangen erhältlich sowie in den Rathäusern von Bodnegg und Kißlegg. Alle Kfz-Kennzeichen in der Standard-Größe 52 x 11 Zentimeter passen laut Landratsamt in die Halterungen und können „eingeklickt" und stabil am Fahrzeug befestigt werden.

Die Online-Petition der WG-Kennzeicheninitiative ist über folgenden Link erreichbar: openpetition.de/!WG2018. Deren nächste Infoveranstaltung ist am Dienstag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthof Engel in Isny.