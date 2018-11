Bildervortrag: Abenteuerliche Wanderung nach Korsika

Jochen Ebenhoch hält am Mittwoch, 14. November, ab 19.30 Uhr im Langasthof Sonne in Wangen einen Bildervortrag über Korsika. Er hat den Plan, die drei Mittelmeerinseln Korsika, Sardinien und Sizilien jeweils in ihrer ganzen Länge zu durchwandern, heißt es in der Pressemitteilung.

Für die etwa 1600 Kilometer lange Strecke mit dem Namen „Via Selvatica - der wilde Weg“ sind demnach in den Jahren von 2018 bis 2022 insgesamt zehn einzelne Etappen zu je einer Woche vorgesehen, immer etwa zwei Wanderabschnitte pro Jahr. Auf früheren Vorwanderungen wurde der Weg bereits bis in den Westen Siziliens ausgiebig erkundet. Jochen Ebenhoch berichtet an diesem Bilderabend von den ersten Wanderungen auf Cap Corse und in Zentralkorsika, sowie von den bereits zuvor erkundeten Wanderabschnitten im Süden Korsikas.

Ebenhoch möchte laut Pressemitteilung ab 2019 jedes Jahr Anfang Mai wieder in Weingarten neu beginnen, mit einer Kleingruppe starten und sich auf den Weg über die Via Liguria nach Süden machen. Das „Anschlußstück“ von Wangen über Laimnau an die Via Liguria bietet er auf Wunsch als Tagestour für die Allgäuer Wandersfreunde an.