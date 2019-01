Unter dem Motto „Bewegung“ stellt Roswita Hietel-Weniger ihre Bilder bis Samstag, 26. Januar, in der Kornhausbücherei aus. Zur Eröffnung am Freitagabend sprach Kunsthistoriker Giorgio Papalambrou aus Zürich. Die Leipzigerin Konstanze Hollitzer übernahm die musikalische Gestaltung.

„Die Bilder fordern zum Erspüren und Entdecken auf“, sagte Büchereileiterin Susanne Singer in ihrer Begrüßung und war sich sicher: „Das neue Jahr wird mit den kraftvollen, dynamischen und farbenfrohen Werken von Roswita Hietel-Weniger überaus passend eröffnet.“

Lasur- und Spachteltechnik

Wie Singer, so warteten auch die Besucher der Vernissage voller Spannung darauf, welchen Zugang der Kunsthistoriker Giorgio Papalambrou zu den mit Öl auf Leinwand mittels Lasur- und Spachteltechnik gemalten Bildern schaffen würde. Und der Redner wurde seiner Rolle gerecht. In einem weiten Bogen, der das Thema der Ausstellung „Bewegung“ jeweils im Fokus hatte, streifte Papalambrou die Begriffe „Kunst als heilende Wirkung“ und „Durch Rhythmus auf die Ebene der Unermüdlichkeit hinauf gehobene Bewegung“ und zog das Fazit: „Bewegung stellt als dreifache Wesenheit auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene eine innere Unendlichkeit dar.“

Mit „Durch seine Farbenlehre wollte er die Gesetze der erlebten Farbphänomene bewusst machen“, war der Germanist und Kunsthistoriker bei Goethe angelangt. Um daraus zu folgern: „Die Farben sind genauso wenig bloß subjektiv wie die Bewegungsvorgänge rein objektiv sind.“ Beide würden nur in Bezug auf eine bestimmte Wahrnehmungssphäre existieren. Wie sich das Denken niemals von den beobachteten Erscheinungen trennen ließe.

Der Redner forderte dazu auf, „aus einer inneren Stille heraus“ auf eine der Bilderfolgen im Raum zu schauen, um sich dann von Bild zu Bild vorzutasten und so nach dem „leuchtend Lebendigen“ und dem „unergründlich Menschlichen“ Ausschau zu halten. Die Künstlerin, so Giorgio Papalambrou, spräche zu den Betrachtenden. Sie teile sich durch ihre Bilder so mit, „wie wir als Gegenüber es fassen können“. Mit Mut und hingebender Geduld könne man sich durch „rätselhafte Formen und Farben“ hindurcharbeiten. Abschließend ging das Angebot des Redners an die Zuhörer: „Verlieren Sie sich in den Bildern von Roswita Hietel-Weniger – und Sie werden sich ganz neu wiederfinden.“

Und die Künstlerin selbst? Die weist in ihrem Flyer zur Ausstellung darauf hin, dass sich die ausgestellten Arbeiten zum Thema „Bewegung“ mit dem Zyklus „Einheit“ zu einem Lebensthema verdichten, „in dem Facetten eines Ganzen im Lebensrhythmus verbunden bleiben.“