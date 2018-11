Die Künstlerin Heidi Hochapfel hat am vergangenen Sonntag ihre Ausstellung mit dem Titel „Venedig und anderes mehr“ im Wangener Kornhaus eröffnet. Mit Bildern, die sie aus Stoffresten aller Art „gemalt“ hat, begeisterte sie die anwesenden Gäste.

Bilder kreieren mit Stoff anstatt mit Farben: Kunst oder Handarbeit? Diese Frage wurde beim Anblick der farbenfrohen und eindrucksvollen Bilder schon mit einem Blick beantwortet. Was von Weitem wie ein Gemälde anmutet, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als ein aufwändiges Zusammenspiel von Stoffen und Stichen. Fließend überschreitet Heidi Hochapfel die Grenze von der Handarbeit zur Kunst. „ Die Ideen kommen durch Tuchfühlung“, so beschreibt Hochapfel ihre Leidenschaft. Ein spezieller Stoff inspiriere sie zu einem Bild oder ein Motiv rege zur Suche nach einem geeigneten Stoff an.

Kunst mit Nadel und Faden

Die Vielfalt der verwendeten Stoffarten mit den unterschiedlichsten Nuancen und Lichtbrechungen sollen dem Betrachter Raum für Phantasien lassen, so erklärt die Künstlerin. Bilder, die mit Nadel und Faden gefertigt sind, scheinen in der Gesellschaft eine reine Frauendomäne zu sein. So habe sie von jemanden gehört, der sagte: „ Mit Pinsel oder Stift gefertigte Bilder sind Kunst, mit Nadel und Faden gestaltete Bilder sind Handarbeit.“ Diesem Ansinnen möchte Hochapfel durch anschauliche Beispiele entgegenwirken. So seien Textilien eine große Passion von Henri Matisses gewesen. Aus aller Herren Länder habe er Stoffe gesammelt. In einer großen Ausstellung in der Royal Academy in London im Jahre 2005, die den Namen „Matisse, his Art and Textiles“ trug habe Matisse einmal mehr bewiesen, dass Textile Kunst mehr als nur eine Handarbeit ist. Entsprechend seiner Devise: „Kunst muss vor allem dekorativ sein“. Diese unterstrich Heidi Hochapfel noch mit weiteren namhaften Künstlern und Künstlerinnen, die bewiesen haben, dass textiles Gestalten durchaus als Kunst bewertet werden könne.

Stoff beinhaltet Poesie

Auch von einer aktuellen Stoffbild-Künstlerin wusste Hochapfel zu berichten. Eine junge Frau aus Wales, Jodie Russel. Diese würde unbefangen verschiedene Stoffstückchen mischen, um damit hauptsächlich die Landschaft Snowdonia darzustellen. Doch Heidi Hochapfel liegt es fern sich auf einen bestimmten Typ Landschaft zu beschränken. Mit den geschilderten Beispielen teile sie jedoch das Wissen, dass ein Fetzen Stoff unendlich viel Poesie enthalten würde und eine schier unermüdliche Passion ihr stets neue Impulse gibt. Und diese Leidenschaft sieht und spürt man beim Betrachten ihrer mannigfaltigen Bilder und ebensolchen Motiven. Menschen, Landschaften und ihre lebendig dargestellten Eigenheiten. Das Material hört auf das zu sein, was es ist, nämlich ein simpler Stoffrest. An Fäden aufgehängt „schwimmen“ die selbst genähten Fische aus Stoff durch die Bücherei. Ob als Kissen oder Dekoration beeindrucken auch sie durch die Vielfalt an Farben und Stoffen.

Heidi Hochapfel ist in Kiel geboren, irgendwann verschlug es sie nach Oberschwaben. Sie studierte Anglistik und Romanistik in Kiel, Genf und Freiburg. Darauf folgte Gymnasiumstätigkeit und nach der Familienpause gab sie Sprachunterricht an Instituten wie VHS oder am Abendgymnasium. Als wahres Multitalent bewies sich auch der Musiker Andieh Merk, der der Veranstaltung durch die Auswahl verschiedenster Instrumente und Musikrichtungen einen musikalischen Farbklecks verpasste.