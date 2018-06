„BigShoe“ veranstaltet Mini-WM in Wangen

Die Gruppeneinteilung:

Buben: Gruppe A: Russland (GS Deuchelried 1), Mexiko (GS Praßberg 2), Costa Rica (GS Neuravensburg 1), Kroatien (Martinstorschule), Brasilien (Berger-Höhe-Schule 3). Gruppe B: Belgien (Berger-Höhe-Schule 1), Nigeria (GS Ebnet 2), Japan (GS Niederwangen), Spanien (GS Leupolz), Island (GS Deuchelried 3). Gruppe C: Ägypten (GS Ebnet 1), Frankreich (GS Deuchelried 2, Südkorea (GS Neuravensburg 2), Argentinien (GS Praßberg 3), Australien (GS Achberg). Gruppe D: England (GS Praßberg 1), Schweden (Berger-Höhe 2), Deutschland (Freie Schule), Portugal (GS Schomburg).

Mädchen: Deutschland (GS Deuchelried), Russland (GS Praßberg), Spanien (GS Ebnet), Frankreich (GS Neuravensburg), England (GS Leupolz), Brasilien (Berger-Höhe-Schule 1), Argentinien (Berger-Höhe-Schule 2).

Der Zeitplan:

Alle Vorrunden-Spiele sind am Freitag, 15. Juni, ab 10 Uhr auf den Gehrenberg-Sportplätzen. Die Halbfinal-Partien starten gegen 13 Uhr. Die Siegerehrung ist im Anschluss an das Finale auf dem Marktplatz.

Der Talk:

Bereits am Donnerstag, 14. Juni, 18.30 Uhr, gibt es einen „BigShoe-Talk“ in der Schalterhalle der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Wangen an der Poststraße, mit Joachim Umbach, dem ehemaligen Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Das Thema der Diskussion lautet: Zerstört oder fördert der Kommerz im Profisport die Chance auf gesellschaftliches Engagement in seinem Umfeld? An diesem Abend feiert auch der Mit Big Shoe-Song der Klasse 10e des Rupert-Neß-Gymnasiums Premiere.