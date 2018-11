Die Jugend-Big Band Stefan Sigg hat das Publikum am Sonntagabend im Schwarzen Hasen in Beutelsau begeistert. Organisator und Bandleader Stefan Sigg investiert viel Zeit und Herzblut in sein Projekt, junge Jazzmusiker aus der Region im Ensemblespiel auszubilden. Das Ergebnis spricht für sich: In nur vier Proben stampften die jungen Musiker zwischen 16 und 29 Jahren ein völlig neues Programm aus dem Boden, das es in sich hatte. Und das auch mit einer Aushilfe in der Gruppe: Markus Kerber musste „aus dem Stand“ für einen kurzfristig erkrankten Saxofonisten einspringen.

Was ins Auge – oder besser ins Ohr – sprang, war der knallharte, kompromisslose Beat der Band, der vielen Nummern eine emotionale Wildheit und Wucht verlieh, die die Zuhörer einfach mitrissen. Das war kein jugendlicher Überschwang, es war die Hand von Stefan Sigg, der die Arrangements ausgesucht hatte: „The Groovemaker“ von Lennie Niehaus etwa, „Superstition“ von Stevie Wonder oder „Afro Blue“ von Mongo Santamaria gehörten in diese Liga mit messerscharfen Akzenten, perfekten Bläser-Riffs, wuchtigen Basslinien und breit gefächerten Akkorden, gemixt mit farbigen und spannungsgeladenen Harmonien.

Viele Wow-Effekte

Herausragend und sehr modern war das Arrangement von „Packed like Sardines in a crushed tin Box“ der Techno-Band Radiohead. Es vereinte clusterartige Harmonien und eindrucksvolle Schwebungen mit klassischen Jazz-Elementen und sparsamen altertümliche Klangvariationen – ein hochkomplexes musikalisches Konzentrat mit vielen Wow-Effekten, das zeigte, dass sich Jazz fast alle Musikrichtungen einverleiben und sie umformen kann.

In „Good bless the Child“ dagegen trat die Posaunengruppe in weiten Sequenzen als A-capella-Posaunenchor in Erscheinung – ein weiterer Mosaikstein im breit aufgestellten Repertoire der Band.

Das andere Spektrum besetzten weit ausladende und emotional aufgeladene Balladen, deren Fülle schier den Raum sprengte. Changierende Klangmuster beherrschten „Ballad for a Friend“ von Peter Herbolzheimer, ebenso stimmig und dicht gelang „Always and forever“. Auch die jeweiligen Soli passten sich Stimmung und Genre an, reichten von klassisch swingend über elegisch klagend bis hin zu deftig und durchaus auch mal „dreckig“, wenn es passte.

Sängerin ergänzt Stilmix

Neu mit an Bord war Sängerin Katharina Bilgeri. Locker swingend, etwa in „Fly me to the Moon“, druckvoll in Songs von Aretha Franklin, fetzig und rockig bei James Browns „I feel good“ passte sie mit ihrer Stimme perfekt zum vielfältigen Stilmix der Band und bewegte sich zwischen den wechselnden Stimmungen und hielt der Klangwucht der Band durchaus stand.

Eine explosive Mischung, die ihre Wirkung nicht verfehlte. Die Stimmung knisterte, die Hörnerven vibrierten bei einem Konzert, das von Höhepunkt zu Höhepunkt eilte. Selbst die als Ruhepunkt gedachten langsamen Nummern fesselten von der ersten Note an: Big Band-Jazz in seiner begeisternden Reinform.