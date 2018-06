Big Band „Siggs Pack“ heizt den Deuchelriedern ein

Wem es am Sonntagvormittag noch nicht warm genug gewesen ist, der konnte auf dem Deuchelrieder Dorfplatz mit heißer Jazzmusik live noch etwas nachlegen. Die Big Band „Siggs Pack“ spielte vor vielen Gästen ein richtig abwechslungsreiches Programm. Und das Können der Musiker blieb auch bei den schweißtreibenden Temperaturen in Deuchelried ungebrochen. Gesanglich unterstützt wurden die rund 20 Interpreten von Sophia Vey, die mit Liedern wie „Hard-Rock-Cafe´“ oder „I will survive“ die Begeisterung des Publikums anheizte. Der Frühschoppen mit Weißwurst und Kuchen aller Art jährte sich in Deuchelried dieses Jahr zum fünften Mal und bot auch wieder einmal wieder sehr viel Abwechslung für Jung und Alt. (clbo)