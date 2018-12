Besonders stolz sind laut einer Pressemitteilung die Geschäftsführer Klaus Biedenkapp (rechts) und Betriebsleiter Stefan Weidle (links) der Biedenkapp Stahlbau GmbH gewesen, auch in diesem Jahr wieder fünf langjährige Mitarbeiter ehren zu dürfen. So wurden (von links) Markus Reichmann für zehn Jahre, Daniel Höfler für zehn Jahre, Asmerom Woldegebriel für 25 Jahre, Mark Karricaj für 25 Jahre und Manuel Galbusera für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. In der heutigen schnelllebigen Zeit sei es nicht mehr selbstverständlich, dass man auf so eine große Stammbelegschaft blicken kann, heißt es in dem Pressetext. Dabei sei gerade das langjährige Wissen und die Erfahrung für ein Familienunternehmen wie Biedenkapp von hoher Bedeutung. Foto: Biedenkapp