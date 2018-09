Biedenkapp investiert 5,5 Millionen Euro in den Stammsitz

Dachkonstruktionen oder Parkhäuser, Industrie- oder Verwaltungsgebäude, Baumwipfelpfad oder sogar Bühnenbilder für die Bregenzer Festspiele: Das Portfolio von Biedenkapp Stahlbau ist vielfältig. Im Rahmen der Aktion „SZ öffnet Türen“ hatten jetzt rund 30 Leser die Chance, bei einer Betriebsführung hinter die Kulissen des Wangener Familienunternehmens zu blicken. Sie erfuhren dabei auch, dass der Mittelständler derzeit mit einem Hallenanbau rund 5,5 Millionen Euro in den Stammsitz investiert.

An der Ecke Pettermand-/Simoniusstraße auf dem Atzenberg dominieren derzeit nicht nur die mit Stahlbauteilen beladenen Lastwagen das Bild, die bei Biedenkapp täglich ein- und ausfahren, sondern seit geraumer Zeit auch Bagger, Baufahrzeuge und ein mächtiger Kran. Der Mittelständler erweitert Richtung Norden und baut entlang der Simoniusstraße eine weitere Halle für eine sogenannte Fahrständer-Fräsmaschine, mit der große Bauteile bearbeitet werden können. In Verlängerung der neuen Halle, Richtung Verwaltungstrakt, entstehen in einem zweiten Bauabschnitt auf zwei Stockwerken neuen Büroräume und Sanitäranlagen. Mit der 5,5 Millionen Euro-Investition sieht sich das Unternehmen für die Zukunft gerüstet. Bis Anfang 2019 soll der neue Gebäudetrakt bezugsfertig sein und die große Fräsmaschine in Betrieb gehen. „Mit ihr stellen wir uns in der Fertigung breiter auf“, sagt Betriebsleiter Stefan Weidle.

Die Zukunftspläne von Biedenkapp waren auch Thema der Betriebsführung bei „SZ öffnet Türen“. Nachdem die regionale Marketing-Managerin der „Schwäbischen Zeitung“, Isabel Niethammer, die 30 Gäste in der Werkskantine begrüßt hatte, stellte Weidle das Unternehmen in einer kurzen Präsentation vor. Der Betriebsleiter ging dabei auf die verschiedenen Unternehmenszweige ein. Neben dem Stahl- und Industriebau gehört dazu auch der Fertigungsservice. Mit seinem Maschinenpark ist Biedenkapp auch bei der Blechbearbeitung breit aufgestellt und zudem hoch zertifiziert – ob beim Schweißen, Trennen, Bohren oder Sandstrahlen. „Unsere Mitarbeiter produzieren eigentlich alles, was verkauft wird, selbst“, so der Betriebsleiter

Rund 1000 Projekte arbeitet das Wangener Familienunternehmen laut Weidle jährlich ab, das reicht vom sandgestrahlten Kleinteil für 20 Euro bis hin zum Millionen-Projekt. Rund 8000 Tonnen Stahl werden pro Jahr verarbeitet, umgerechnet etwa 1000 Lkw-Ladungen. In punkto Arbeitsleistung könnte 2018 sogar ein Rekordjahr für Biedenkapp werden. Die Auftragsbücher sind voll, der Betrieb voll ausgelastet. „Hier profitieren wir natürlich auch vom derzeitigen Bauboom“, sagt Stefan Weidle.

Bühnenbild für „Rigoletto“

Er und vier Kollegen führten die interessierten SZ-Leser dann in Kleingruppen übers Firmengelände. Es ging zunächst durch den Verwaltungstrakt und die technischen Büros, danach durch die Produktionsstätten, wo derzeit im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet wird. Die Teilnehmer der Betriebsbesichtigung waren beeindruckt von Schlosserei, Schweißmaschinen oder Lackiererei, wo 5000 bis 6000 Tonnen Stahl im Jahr verarbeitet werden. Der Rundgang führte auch ins gut bestückte Stahllager mit Hunderten Tonnen Material und verschaffte Einblicke in derzeit laufende Projekte. So baut Biedenkapp ein Hauptbestandteil des Bühnenbilds zur Verdi-Oper „Rigoletto“, die in den kommenden beiden Sommern bei den Bregenzer Festspielen aufgeführt wird. Was die riesige Stahlkonstruktion auf der Seebühne darstellen wird, ist zumindest offiziell noch „geheim“.

Nach knapp zwei Stunden trafen sich alle Gruppen wieder in der Werkskantine und konnten sich die SZ-Leser bei einem kleinen Imbiss stärken und mit den Biedenkapp-Mitarbeitern ins Gespräch kommen.