Betrunkener läuft gegen Auto

Ein 36-jähriger Mann hat die Nacht auf Montag zur Ausnüchterung im Krankenhaus verbringen müssen, nachdem er mit etwa 3,5 Promille Atemalkoholgehalt in der Pettermandstraße in Wangen aufgegriffen wurde. Wie die Polizei berichtet, wurde der dunkel gekleidete Mann zuvor im Bereich der Einmündung zur Simoniusstraße von einem Auto leicht gestreift, stürzte daraufhin zu Boden, wurde aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Am Auto entstand kein Sachschaden.