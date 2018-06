Besonderes Lob für Manfred Wolfrum

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wangen standen zahlreiche Ehrungen und Beförderungen auf dem Programm. Kreisbrandmeister Oliver Surbeck hat dabei den früheren Vize-Kommandanten Manfred Wolfrum besonders gewürdigt.

Wolfrum habe unter anderem die Notfallseelsorge mit aus der Taufe gehoben, sich um das Funkwesen verdient gemacht und nimmt aktuell die vergleichsweise neue Funktion des Fachberaters Meteorologie für die Feuerwehren im Landkreis wahr. Der einstige stellvertretende Kommandant wurde aber nicht für diese Verdienste geehrt, sondern für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Gleiches wurde auch Anton Halder zuteil.

Für 25-jährige Mitgliedschaft dankte die Feuerwehrspitze Elmar Müller, Jörg Gabriel, Johannes Altherr, Wolfram Schädler und Bernd Steigenberger. Zehn Jahre in der Feuerwehr ist Hardy Kübler.

Steigenberger wurde am Montagabend in der Stadthalle außerdem zum Hauptbrandmeister befördert. Folgende weitere Feuerwehrkameraden erhielten Beförderungen: Markus Meyer (Oberbrandmeister), Stefan Weishaupt (Hauptlöschmeister), Christian Locher (Löschmeister), Thomas Lanzl und Andreas Titel (jeweils Hauptfeuerwehrmann), Felix Kresser, Daniel Remmlinger und Marco Schmoll (alle Oberfeuerwehrmann), Valentin Buchner, Volker Graf und Marco Klaus (alle Feuerwehrmann). Als Feuerwehrleute auf Probe stoßen neu hinzu: Alexander Gernegroß, Anja Keller, Manuel Knapp, Anton Phuaric, Christoph Maurus sowie Felix Sauer. Außerdem wurden in die Feuerwehr aufgenommen: Markus Mägerle, Michael Kling und Pablo Hassler.

Nach 27 Dienstjahren aus der Feuerwehr verabschiedet wurde Florian Beck, einst Mitbegründer der Jugendfeuerwehr.