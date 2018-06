Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen hat die vom Kreistag eingeleitete Strukturreform der fünf beruflichen Schulen im Landkreis Ravensburg ausdrücklich begrüßt. „Es werden affine Schularten gebündelt und Schülerzahlen erreicht, die auf Jahre hin den Bestand der Bildungsgänge an den verschiedenen Orten sichern werden“, gibt sich die Behörde laut einer Mitteilung überzeugt.

Damit habe der Schulträger Planungssicherheit für die Ausstattung der Schulen und diese Konstanz gewährleistet eine hohe Unterrichtsqualität. Die Schulabteilung des RP habe den Prozess eng begleitet, heißt es weiter.

Anlass der Mitteilung ist die Versendung von Hinweisschreiben in Sachen Kleinklassen im Regierungsbezirk. Demnach gibt es in diesem Gebiet derzeit 78 Kleinklassen mit weniger als 16 Schülern. Bei 21 von ihnen sei die Karenzzeit von drei Jahren abgelaufen. Dort drohen jetzt Schließungen dieser Bildungsgänge. In diesem Zuge bietet das RP den Schulträgern seine Unterstützung bei Reformen, wie aus der Mitteilung ferner hervor geht.

Wie berichtet, will der Landkreis Ravensburg durch die Bildung von Kompetenzzentren an den fünf Berufsschulstandorten der Kleinklassenproblematik entgegen wirken. Dies jedenfalls ist eines der Kernziele der kürzlich beschlossenen, aber heftig diskutierten Reform.