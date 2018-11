Berufliches Schulzentrum Wangen hofft auf Umbauten in 2020

In den kommenden gut 20 Jahren will der Landkreis rund 300 Millionen Euro in seine Schulen stecken. Auch am Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW) gibt es einiges zu tun. Priorität haben aktuell die Werkräume und der naturwissenschaftliche Bereich im südlichen Gebäudetrakt sowie die Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die neu hinzu gekommene Landwirtschaft.

126 Seiten umfasst die Analyse der kreiseigenen Schulliegenschaften, die in der jüngsten Sitzung des Kreistags am Dienstag vorgestellt wurde. Darin hat die Kreisverwaltung vor allem die fünf Standorte der Beruflichen Schulen unter die Lupe genommen und sie nach verschiedenen Kriterien mit einem Ampelsystem bewertet. Auf dieser Grundlage soll in den kommenden Monaten eine Prioritätenliste und ein Zeitplan für die anstehenden Sanierungen und Baumaßnahmen erarbeitet werden.

Für das Berufliche Schulzentrum Wangen ergab die Bewertung einzelner Baukörper unter dem Strich zumindest keinen dringenden Handlungsbedarf. Den Erwartungen an die angelegten Kriterien wie Brandschutz, Eignung für Schulbetrieb oder energetischer Standard wird demnach im Wesentlichen entsprochen (grüne Ampel) oder der Zustand der Bauteile wird insgesamt nur als „nicht ideal und verbesserungswürdig“ bezeichnet (gelbe Ampel). Hinsichtlich des gesamten Standorts bekommt das BSW jedoch in zwei Bereichen eine „rote Ampel“: Bei der Barrierefreiheit geht es beispielsweise um fehlende Aufzüge oder hinderliche Türabsätze. Beim Punkt „Flächen“ geht es um nicht vorhandene Erweiterungsmöglichkeiten. „Wir müssen das auch hausintern lösen“, sagt Patrick Well.

Höchste Priorität in drei Bereichen

Der BSW-Schulleiter sieht in Wangen die höchste Priorität für bauliche Veränderungen in drei Bereichen. Im naturwissenschaftlichen Bereich soll ein kleiner Laborraum vergrößert werden, um ihn dann auch für normale Klassen naturwissenschaftlich nutzen zu können. Außerdem sollen die drei Werkräume, die voraussichtlich noch bis Ende des laufenden Schuljahrs vom Rupert-Neß-Gymnasium für den Kunstunterricht gebraucht werden, modernisiert werden – zu vielseitig einsetzbaren Klassenzimmern. „Sinnvoll wäre sicherlich, wenn dies gleichzeitig zu den Laborräumen passieren würde“, so Well.

Schließlich soll auch in den Bereich Landwirtschaft investiert werden. „Weil die regionale Schulentwicklung bereits ab diesem Schuljahr greift, hatten wir keinen großen Vorbereitungsraum, um die Landwirte entsprechend aufzunehmen“, sagt der Schulleiter. Auch im praktischen Bereich müssten hier die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Dies sei aber erst möglich, wenn nach November 2019 die Werkstätten nicht mehr von den Kfz-Auszubildenden benötigt würden. Well: „Wir sind hier gerade in einer Übergangsphase.“ Vor dem Hintergrund der knappen Flächenressourcen und der anstehenden Umbauten ist der Schulleiter dankbar, dass das BSW bis auf Weiteres Räume des benachbarten RNG nutzen kann: „Das verschafft uns etwas Luft.“

Wie auch für die Geschwister-Scholl-Schule in Leutkirch, so sind im aktuellen Haushaltsplan des Landkreises für 2019 auch für das Berufsschulzentrum Wangen Mittel für die Modernisierung des Maschinenparks vorgesehen. Wann die baulichen Veränderungen umgesetzt werden, steht dagegen noch nicht fest. Hier hofft Patrick Well auf das Jahr 2020 – auch wenn er weiß, dass es an den anderen Schulstandorten ebenfalls viele dringende Baustellen gibt: „Man muss auch die Bedürfnisse der anderen Schulen anerkennen. Die Priorisierung, auf die sich die Schulleiter geeinigt haben, ist deshalb gut.“

Dazu gehört auf Wangener Seite auch das Eingeständnis, dass andere „Baustellen“ am BSW erst einmal warten müssen – beispielsweise der Austausch von Fenstern am Nord-Gebäude (früher Gewerbeschule) oder die energetische Sanierung des Foyers im südlichen Gebäudetrakt (Kaufmännische Schulen). Grundsätzlich ist Patrick Well aber überzeugt: „Die 300 Millionen Euro, die der Kreis für seine Schulen ausgeben will, sind wirklich nötig.“

