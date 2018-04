Berufliches Schulzentrum und Gemeinschaftsschule beschließen eine Bildungspartnerschaft

Mitte April trafen sich die Schulleiter Raimund Frühbauer und Jürgen Lindner gemeinsam mit Kollegen, die für die Berufsorientierung an ihren Schulen zuständig sind, um den Vertrag für die Bildungspartnerschaft zwischen dem Beruflichem Schulzentrum (BSW) und der Gemeinschaftsschule Wangen (GMS) zu unterzeichnen.

Im Rahmen dieser Bildungspartnerschaft soll die bereits bestehende Zusammenarbeit der beiden Schulen zukünftig weiter ausgebaut werden, berichtet die Gemeinschaftsschule in einem Pressetext. Damit soll den Schülern ein nahtloser Übergang von der allgemeinbildenden zur beruflichen Schule ermöglicht werden. Deshalb finden beispielsweise jährlich an der GMS Informationsabende statt, auf dem Referenten der BSW einen Ausblick geben, welche Möglichkeiten und Wege es nach einem Abschluss gibt.

Auch haben die Schüler der Klassen 9 und 10 die Möglichkeit, in kleinen Gruppen an der BSW zu hospitieren und so den Unterrichtsalltag bereits vorab zu erleben und einen persönlichen Eindruck zu gewinnen, der bei der Entscheidungsfindung wegweisend sein kann. Darüber hinaus besteht auch für Lehrer beider Schulen die Chance, die jeweils andere Schule besser kennenzulernen, indem auch sie Hospitationen vornehmen. Auf diese Weise entsteht auch zwischen den Kollegen ein persönlicher Kontakt und die Veränderungen in den Bildungsplänen werden ersichtlich.