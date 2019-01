Die Altstadtkonzerte Wangen im Allgäu präsentieren am Dienstag, 15. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle mit dem Varian Fry Quartett ein junges kammermusikalisches Ensemble der Berliner Philharmoniker. Wegen einer schweren Erkrankung eines Ensemblemitglieds musste das ursprünglich angekündigte Philharmonia Quartett absagen, heißt es in der Ankündigung.

Die Mitglieder des Varian Fry Quartetts gehören der jungen Musikergeneration der Berliner Philharmoniker an und setzen die kammerphilharmonische Tradition dieses großen Orchesters fort. Philipp Bohnen und Marlene Ito (Violine), Martin von der Nahmer (Viola) und Rachel Helleur (Violoncello) fanden sich 2012/13 als Ensemble zusammen, das nach dem amerikanischen Journalisten und Freiheitskämpfer Varian Fry benannt ist. Seither konzertiert das Quartett in Deutschland und im Ausland, darunter in New York, Los Angeles und Tokyo.

Streichquartett von Mozart

Auf dem Konzert-Programm in Wangen im Allgäu stehen laut Pressemitteilung das Streichquartett G-Dur, KV 387 von Wolfgang Amadeus Mozart, das Streichquartett Nr. 8 c-moll, op. 110 von Dmitri Schostakowitsch sowie Maurice Ravels Streichquartett F-Dur.

Eine Besonderheit dieses Abends ist die Eröffnung durch ein Streichquartett aus ausgezeichneten Schülerinnen der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, die bereits bei Jugend musiziert sehr erfolgreich waren. Sie werden zuvor in einem Workshop vom Varian Fry Quartett unterrichtet. Es spielen Antonia Baumann, Violine 1 (Klasse: Uta Babinecz-Ellwanger), Susanna Leonhardt, Violine 2 (Klasse: Claudia Kessler), Laura Lingg, Viola (Klasse: Uta Babinecz-Ellwanger) und Siri Schönegge, Cello (Klasse: Matthias Hauser). Ensembleleiter ist Klaus Nerdinger.