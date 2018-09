Beliebtes Backhaus und tolle Knollenernte

Im und um das Museum Dorfstadel Leupolz wird am Sonntag, 23. September, zwischen 11 und 17 Uhr das Museumsfest gefeiert. „Von der Wiege bis zur Bahre“ lautet in diesem Jahr das Motto. Schuhmacher Josef Stemmer zeigt seine Handwerkskunst. Die Handarbeitsgruppe mit Klara Weber, Hedwig Wörz, Edeltraud Maier und Maria Werder wird – zeitweise auch mit Zitherbegleitung – Handarbeiten wie vor 100 Jahren vorführen und/ oder spinnen. Christel Schulze webt Flickenteppiche. Zudem gibt es Oldtimer-Traktoren von Anton Detzel zu sehen. Ein Leiterbauer wird zeigen, wie eine Holzleiter gebaut und Gerätestiele ersetzt werden. Kinder dürfen sich am Streichelzoo erfreuen. Im Museum werden um 11.15, 13.15 und 15.15 Uhr (und bei Bedarf auch zusätzliche) Führungen durch Josef Frei, Walter Graf, Josef Steinhauser, Walter Achberger, Franz Nieß, Paul Weber und Anton Schorer angeboten. Für die Verköstigung sorgen der TSV Leupolz, die Landfrauen sowie die Museumsvereins-Mitglieder mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Köstlichkeiten aus dem Backhäusle. Auch dem Weinberg und dem Himmelszipfele kann ein Besuch abgestattet werden. Heinz Findeisen, Christa Huber, Hugo Fischer, Waltraud und Hermann Baumann sowie Georgia Mühleis freuen sich dort auf viele Besucher. Auf dem Weinberg wird selbst hergestellter Wein und Suser angeboten. Im Himmelszipfele gibt es Kräuterführungen. Eintritt und Führungen sind am Sonntag frei. Nach dem Museumsfest am Sonntag schließt das Museum seine Pforten und wird danach in die Winterpause gehen. Dennoch können auch in der kälteren Jahreszeit Termine für Gruppen ab fünf Personen unter Telefon 07506 / 497, 07506 /387 und 07506 / 464 sowie per E-Mail an weberpuk@googlemail.com

vereinbart werden. (swe)