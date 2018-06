Beim Wangener Amtsgericht folgt Wolfgang II. auf Wolfgang I.

Fakt war er schon seit Monaten, jetzt ist er auch offiziell vollzogen, der Wechsel an der Spitze des Wangener Amtsgerichts: Wolfgang Rittmann ist Nachfolger von Wolfgang Bigalke als Direktor der Einrichtung in der Lindauer Straße. Im Rathaus gab es am Donnerstag die entsprechende Feierstunde.

Nach 13 Jahren in Wangen war Bigalke zum Jahreswechsel nach Tettnang gegangen und leitet seither das dortige Amtsgericht. Seit genau 140 Tagen ist Rittmann schon in Wangen im Amt – und er fühlt sich gut aufgenommen. „Hier herrscht eine geniale Atmosphäre“, sagte er in seinen Schlussworten bei der Feierstunde.

Zuvor hatte es jede Menge launige Reden gegeben, garniert allerdings auch mit ernsten Aspekten. Thomas Dörr, Präsident des Ravensburger Landgerichts, verwies auf mehrere anstehende Reformen im Justizbereich, unter anderem auf die von der europäischen Ebene vorgegebene Neuordnung der Notariatsstruktur im Land. Das Ende der staatliche Notariate stehe Ende 2017 an. Wangen und Isny werden laut Dörr dann Standorte freiberuflich tätiger Notare. Zahlreiche Notare blieben aber im Staatsdienst und seien für Grundbuchangelegenheiten dann an den Amtsgerichten angesiedelt.

So auch in Wangen, was der scheidende Gerichtschef Bigalke betonte: „Die Bedeutung des Amtsgerichts wird weiter wachsen.“ Nicht diese Tatsache, sondern den Sinn der Reform hinterfragte indes Oberbürgermeister Michael Lang: „Die Notariatsreform sehe ich mit Bedauern.“ Die bisherige Struktur habe gut funktioniert.

„Kindeswohl vor Elternwohl“

In Richtung des fachlich auf das Familienrecht spezialisierten neuen Amtsgerichtsdirektors Rittmann erklärte Lang: „Ich bitte Sie zu zeigen, dass Kindeswohl immer vor Elternwohl geht.“ Rittmann selbst ergänzte, ihm gehe es beim Familienrecht weniger darum Urteile zu sprechen, als Einigungen unter den Beteiligten herzustellen – „vor allem, wenn es um das Wohl des Kindes geht“.

Wolfgang Bigalke bilanzierte die zurückliegenden 13 Jahre so: „Es war eine gute Zeit für mich.“ Dies verdeutlichte er auch mit Blick auf die Mitarbeiter, die ihn durchaus auch mal im Fall einer Motorroller-Panne aus der Patsche geholfen hätten.

Und auch sein Nachfolger Wolfgang Rittmann bilanzierte bereits die ersten 140 Tage seit seinem beruflichen Wechsel vom Amtsgericht Biberach Er sei gut aufgenommen worden. Und: „Ich habe keinen einzigen Tag bereut.“